Jumbo zet tandje bij voor jubileumdoelstelling

De ontwikkelingen van de gele formule voor 2020 op een rij

VEGHEL – Supermarktketen Jumbo trapt het nieuwe jaar af met verdere innovaties op het gebied van klimaatbewustzijn en doorontwikkeling van haar formules. Ook ziet Jumbo kansen in de e-commerce. Levensmiddelenkrant maakte een overzicht.

Het moeten topjaren worden voor Jumbo. Daarom zet ceo Frits van Eerd hoog in. Hij heeft laten weten de omzet verder te willen zien groeien, tot 10 miljard euro in jubileumjaar 2021. “Er liggen geweldige kansen en mogelijkheden op ons te wachten. Op de Belgische markt zijn we goed ontvangen. We zien daar veel ruimte voor uitbreiding. We merken dat op onze thuismarkt foodbeleving een steeds belangrijkere rol speelt”, zegt Van Eerd.

De groei gaat voor de komende tijd gepaard met een aantal investeringen. Zo staat uitbreiding van het aantal hubs gepland voor 2020. Daarnaast wordt hard gewerkt aan capaciteitsuitbreiding van de e-fulfilment centers (EFC), naast de reeds bestaande EFC’s in Den Bosch en Raalte. Daarvoor is een locatie gevonden in Bleiswijk. Naar verwachting is dit nieuw te bouwen EFC begin 2021 operationeel. Jumbo wil e-commerce verpersoonlijken en introduceert in de loop van 2020 het nieuwe klantenprogramma Jumbo Extra’s. Het programma heeft als doel om het aanbod persoonlijk af te stemmen en klanten daarmee nog beter te kunnen bedienen.

PlanetProof

Naast dat 2020 het jaar van de samenwerking met Hema wordt (en daarom een uitbreiding naar 17 winkels), heeft Jumbo in de eerste weken van het nieuwe jaar een aantal stappen gemaakt op gebied van service en klimaatbewustzijn. Zo zijn alle Nederlandse groente en fruit sinds de jaarwisseling ‘On the Way to PlanetProof’-gecertificeerd. Producenten zorgen daarmee voor een schonere lucht, een rijke en vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en behoud van een fijne leefomgeving voor vogels, bijen en andere insecten.

“We zijn ook flink bezig om ons zuivelschap en ons vleesassortiment verder te verduurzamen”, zegt Olaf de Boer, directeur Commercie. Van het aanbod Nederlandse aardappelen is bij Jumbo 75 procent On the Way to PlanetProof-gecertificeerd. In de loop van 2020 zal het overige deel ook onder de voorwaarden van het keurmerk worden geteeld, belooft de gele formule. Maar dat is nog niet alles. Vanaf eind maart zijn de eieren van het Jumbo-huismerk ‘eendagshaanvrij’.

Dankzij een geavanceerde techniek die kan zien of een broedei een haantje of een hennetje bevat, worden de eieren met haantjes ver voor het uitkomen verwerkt tot veevoer, zodat haantjes niet op de dag van geboorte hoeven worden vernietigd (zij leggen immers geen eieren en zijn minder geschikt voor vleesproductie). De eendagshaanvrije eieren zijn duidelijk herkenbaar aan het Respeggt-logo op de verpakking en een stempel op de eierschaal.

City erbij in Utrecht

Een nieuwe Jumbo-gemakswinkel opent 12 februari in Utrecht. Op zo’n 1.200 vierkante meter kunnen consumenten kiezen uit meer dan 13.000 artikelen. “We zijn verheugd met de nieuwe Jumbo City in Utrecht”, vertelt Colette Cloosterman-van Eerd. “Na de gemakswinkels in Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch is dit de volgende Jumbo City van het land.”

De winkel biedt ontbijt-, lunch- en snackproducten uit eigen bakkerij, verse La Place-koffie en een assortiment vers belegde La Placebroodjes, gesneden fruit, sappen en smoothies. Voor haastige shoppers is er in de winkel een korte route beschikbaar en de winkel bevat een foodcafé waar klanten kunnen genieten van een kopje koffie of een van de vele producten uit de winkel.

Daarnaast is de samenwerking in Groningen zo goed bevallen voor Jumbo en Thuisbezorgd, dat de proef per februari verder wordt uitgerold naar Amsterdam en Utrecht. Maaltijden en andere verse producten worden op bestelling bereid door de koks van de Jumbo City-vestiging aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam en de op 12 februari te openen Jumbo City aan de Rijnkade in Utrecht.

Thuisbezorgd brengt de bestellingen via e-bikes naar de mensen toe. Treinreizigers krijgen daarnaast via Thuisbezorgd.nl de mogelijkheid hun bestelde maaltijden vers bereid af te halen in de Jumbo City op het Stationsplein in Eindhoven.

