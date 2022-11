Kassaloze Aldi gaat nieuwe fase in

UTRECHT – Aldi Nord intensiveert de samenwerking met Trigo Vision Ltd, het techbedrijf dat artificial intelligence (AI) inzet in supermarkten. De ondertekening van een gezamenlijk contract is de opmaat naar een strategisch partnerschap dat als doel heeft een nauwe verbinding tot stand te brengen tussen de ontwikkeling van technologische oplossingen en het winkelgemak van klanten van Aldi. Hiermee gaat ook de test van het kassaloze filiaal in Utrecht een nieuwe fase in.

Aldi Shop & Go werd deze zomer geopend. Klantn doen hier boodschappen zonder kassa’s of scanapparaten. Dat is mogelijk door intelligente camera’s in het plafond en sensoren in de schappen. Deze detecteren de bewegingen die de producten maken. Het systeem is ontwikkeld door Trigo en nu willen Aldi en Trigo het in nauwe samenwerking doorontwikkelen. “Om discount succesvol naar de toekomst te kunnen leiden, moeten technologie en de business hand in hand gaan. Onze nauwe samenwerking met Trigo maakt dit mogelijk en brengt twee experts, elk op hun eigen gebied, samen. De samenwerking in Utrecht heeft laten zien dat we de juiste waarden delen en dat we samen snelle oplossingen kunnen ontwikkelen met oog voor de essentie en altijd gericht op de voordelen voor de klant”, aldus chief technology officer bij Aldi Nord Sinanudin Omerhodzic.

Veelbelovend

Over de volgende testfase van het kassaloze filiaal in Utrecht zegt hij het volgende: “We hebben nog geen definitieve rapporten, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. We bouwen hier nu op verder en ontwikkelen het ALDI Shop & Go-concept en de geavanceerde technologie erachter door. Discount meets computer vision technology 2.0.” Ook de koppeling met andere softwaretoepassingen, zoals het realtime controleren van de voorraadniveaus om uitverkochte of verlopen artikelen te minimaliseren en om processen in de winkels en de supply chain beter te kunnen sturen, worden meegenomen in de tweede fase.

Revolutie

Ook Trigo, dat onlangs een kapitaalinjectie van 100 miljoen dollar kreeg voor innovatie van AI in supermarkten, verheugt zich op het strategisch partnerschap. “We zijn bijzonder trots op de samenwerking met Aldi Nord, die al tientallen jaren voorop loopt bij de innovatie van discount”, stelt Michael Gabay, medeoprichter en ceo van Trigo. Hij vervolgt: “Dit volgende hoofdstuk van onze samenwerking gaat over de verdere digitalisering van discount, waarbij computer vision een revolutie teweegbrengt in het wereldwijde discountmodel.”

Bron: Levensmiddelenkrant