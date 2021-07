Katja Fassin: ‘Onze keuzes zijn ‘Big & Bold’: als we het doen, doen we het goed’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Suikerwerk, Criterium: Succes van producten en innovaties Winnaar: Katja Fassin

’S-HEERENBERG - Katja heeft dit jaar de Gouden Partner gewonnen in de categorie Suikerwerk voor succes van producten en innovaties. Brand manager Floortje Sjoer is blij dat alle investeringen in het merk en de kwaliteit hun vruchten hebben afgeworpen. Ze ziet de waardering vanuit de formules als een groot compliment.

Waarom is Katja volgens jullie tot Gouden Partner verkozen in de categorie suikerwerk?

“Wij zijn erg trots dat Katja is uitgeroepen als Gouden Partner! Katja heeft veel geïnvesteerd in het merk, haar bestaande producten en nieuwe introducties. We zijn nog steeds hét veggie merk met een unieke propositie in het zoetwarenschap dat veel consumenten aanspreekt. De keuzes die we maken zijn altijd ‘Big & Bold’: als we het doen, doen we het goed. Daarom zijn de marketinguitingen knalroze, zoeken we thematisch het randje op en gaan we voor impactvolle campagnes. Laten we vooral niet vergeten dat wij gewoon lekkere snoepjes verkopen. Dat is in principe de basis van alle resultaten.”

Wat zijn hoogtepunten geweest in de afgelopen twee jaar ?

“We deden dit jaar een relaunch van onze verpakkingen en startten begin 2020 een impactvolle ATL-campagne. Daarnaast deden we ook een merkextensie naar ijs. Met de aankondiging van Katja-roomijs in de smaak van Apekoppen, Biggetjes en Yoghurtgums gingen we viral op social media. Het is bijzonder om te zien dat je merk zo sterk is, dat een nieuwe categorie ook direct succesvol is. Onze introducties voegen echt waarde toe; zowel kwalitatief, als in waarde. Zo introduceerden we onze twee heroes: Apekoppen en Biggetjes, met 30% minder suiker, kwamen we met een succesvolle eurolijn, zetten we in op de Oranjezomer met de Leeuwekoppen én voegden we een unieke 4-kleuren winegum toe die inspeelt op de thema’s liefde en diversiteit. De regenboog snoepjes zijn een enorm succes en roteren op een gelijk niveau als onze toppers uit het assortiment.”

Hoe is de samenwerking met jullie afnemers de afgelopen twee jaar verlopen?

“In de samenwerking zoeken we altijd naar het gezamenlijke belang, dat is uiteindelijk het bereiken van consumenten met gewilde producten. Als het vertrekpunt een win-winsituatie voor beiden is, en je met aandacht en respect voor elkaar werkt, zorg je samen voor een gezonde zakelijke relatie. Zelfs in een pandemie is gebleken dat we hier met elkaar prima toe in staat zijn.

De laatste twee jaar zijn we explosief gegroeid. We steken met kop en schouders boven de markt uit en komen het beste tot ons recht in het hart van het schap. Katja is inmiddels een speler om rekening mee te houden en daar zijn we heel trots op.”

Lauren van Dijk

Category manager bij Deen

“De samenwerking met Katja verloopt heel prettig. We hebben een leuke en fijne contactpersoon die graag met ons meedenkt, al met al een prima bedrijf dat goede producten levert.”

Bron: Levensmiddelenkrant