IRI: 'Ketchup zonder suiker steeds meer de standaard'

ZALTBOMMEL – Het assortiment snacksauzen in het supermarktschap is breed en is een populaire productgroep voor bij barbecues en met gourmetten. IRI dook in de omzetcijfers van deze categorie en ziet met name een stijging in de dipsauzen.

De totale categorie snacksauzen heeft vorig jaar een omzet van 242 miljoen euro in de boeken gezet. Dat is een toename van 5,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging binnen deze productgroep is met name te danken aan de dipsauzen, curry en gele sauzen. “De groei van de snacksauzen door de jaren heen komt door waardestijging. We hebben gezien dat de prijzen iets zijn toegenomen en het volume blijft grotendeels gelijk”, vertelt Sjanny van Beekveld van IRI. De dipsauzen zijn hierbij een uitzondering. “We zien binnen de dipsauzen dat naast de omzet, ook het volume stijgt. Dit wordt gedreven door twee sterke merken, maar ook voornamelijk door private labels. Dit succes hangt samen met de populariteit van tortillachips. Die worden vaker gegeten en gecombineerd met een dipsaus.”

Stabiel

De enige omzetdaling binnen deze categorie is te zien bij de BGF-sauzen. Dat zijn de barbecue, gourmet en fondue-sauzen. “Het is een minimale daling die is ontstaan doordat we dit jaar pas laat mooi weer hadden. Dat betekent dat er een stuk minder is gebarbecued dan bijvoorbeeld een jaar eerder. Verder is dit een vrij stabiele markt waarin geen grote ontwikkelingen zijn”, legt Van Beekveld uit. In deze categorie ziet Van Beekveld dat elke soort saus wordt gedomineerd door grote merken. “Elke fabrikant heeft mayonaise, curry en ketchup maar iedere saus heeft een eigen marktleider. Dat is mooi om te zien.” Een trend die binnen deze productgroep wel speelt is het reduceren van suiker en zout. “Ketchup zonder suiker bijvoorbeeld is voor steeds meer fabrikanten de standaard”, zegt Van Beekveld. “Daarnaast is er een verschuiving te zien binnen de pindasauzen, waar de consument vaker kiest voor een kant-en-klare saus in plaats van poeder en dat thuis aanmaken met water of melk. Dat hangt samen met de toenemende vraag naar gemaksproducten. Daar wordt ook op gelet bij de aankoop van saus. Een tube of fles als verpakking is makkelijker dan een glazen pot.”

Bron: Levensmiddelenkrant