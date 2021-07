Koninklijke Verkade: ‘We hebben de samenwerking met diverse retailers geïntensiveerd’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorieën: Tussendoor en Koek & biscuit, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep (2x) Winnaar: Koninklijke Verkade

ZAANDAM - Koninklijke Verkade wint in de categorieën Tussendoor en Koek & biscuit op het criterium Meedenken op niveau assortimentgroep. “Wij zijn ontzettend blij met deze waardering van onze handelspartners. Zowel binnen de koek-als de tussendoorcategorie uitgeroepen worden tot Gouden Partner past in onze ambitie om nauw met onze handelspartners op te trekken en samen groeikansen voor deze categorieën te pakken”, aldus het team van Koninklijke Verkade.

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie Tussendoor en Koek & biscuit verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers?

“Wij voelen ons in zowel koek als tussendoor verantwoordelijk voor de ontwikkelingen die plaatsvinden. We weten dat dit twee categorieën zijn waar veel uitdagingen liggen, met name gedreven door veranderende trends, consumentenbehoeften en koopgedrag. Dit brengt voor beide categorieën de nodige uitdagingen waarin relevantie en zichtbaarheid vergroten in combinatie met innovaties brengen belangrijke aspecten blijven. Door te investeren in klant- en shopperinzichten kunnen wij concrete plannen en objectieve adviezen aandragen om zo samen met de klant mee te denken over categorieplannen. Uiteindelijk is onze doelstelling dat deze intensieve samenwerking in positieve resultaten resulteert voor beide partijen, voor nu en in de toekomst.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“In de afgelopen twee jaar hebben wij de samenwerking met diverse retailers geïntensiveerd. We zijn begonnen met het opstellen van klantenteams om zo de klant en de shopper van de klant nog centraler te stellen. Dit heeft geleid tot diepgaande samenwerkingen op verschillende vlakken. Vanuit onze rol als category managers zijn we erg trots op de kennis die wij in huis hebben om onze klanten met categorie- en shopperinzichten te voeden die bijdragen aan het doorontwikkelen van categoriegroeiplannen. Zo zijn we bijvoorbeeld afgelopen jaar bezig geweest om de categorie Tussendoor meer onder de aandacht te brengen. 2020 was een uitdagend jaar voor Tussendoor. Dit kwam onder meer door het wegvallen van het consumptiemoment door overheidsmaatregelen. We hebben gekeken hoe we de categorie weer onder de aandacht konden brengen tijdens toegestane buitenshuisactiviteiten. Dit hebben we met onze landelijke Sultana ‘Eropuit in eigen land’-campagne kunnen realiseren.

Voor de categorieën koek, tussendoor en chocolade zijn we bezig om onze categorievisies te verrijken. Zo kunnen we samen met onze klanten in gesprek gaan om nieuwe categoriegroeikansen te definiëren voor de toekomst, passend bij de klant en consument. Op dit moment zijn we alweer volop bezig met het plan voor 2022, om wederom een impactvol jaar neer te kunnen zetten. We komen graag snel langs bij onze handelspartners met meer nieuws!”

Joep Gerrits

category manager bij Jumbo over Koninklijke Verkade:

“Verdiend! Verkade adviseert ons al jaren op beide categorieën, dus ik heb dit ook zo ervaren. Aan retailzijde speelt er altijd veel en tegelijk. De fabrikant laat zien mee te willen denken op onderwerpen voor de lange termijn, maar ook wanneer er iets op korte termijn speelt. Gezien hun rijke historie, aangevuld met de laatste onderzoeken, hebben ze veel kennis van de categorieën en de verschillende klanttypes. Dit laatste kunnen we doorvertalen naar onze assortimenten en schappen, waardoor we nog beter in kunnen spelen op de wensen van onze klant.”

Bron: Levensmiddelenkrant