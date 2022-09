Kruidvat en Trekpleister stoppen met plastic wegwerptas

RENSWOUDE – Discountdrogisterijen Kruidvat en Trekpleister stoppen met de verkoop van de plastic wegwerptasjes. Ze vragen consumenten om voortaan zelf een tas mee te nemen. Volgens de ketens scheelt dat jaarlijks 15 miljoen wegwerptasjes.

“Met de oproep om vooral zelf een tas mee te nemen zetten we een nieuwe stap naar een duurzamere toekomst”, zegt Ed van de Weerd, ceo van moederbedrijf A. S. Watson Health & Beauty Benelux. “Door onze vijf miljoen wekelijkse klanten te vragen om zelf een tas mee te nemen naar onze winkels, dragen we bij aan een betere wereld met minder plastic afval. En voor de klanten die hun tas zijn vergeten of bijvoorbeeld een extra tas nodig hebben, introduceren we een duurzamere, herbruikbare shopper die lang mee kan gaan.”

Oceaanplastic

Klanten kunnen wel de nieuwe shoppertas kopen in de winkels. Deze tas is gemaakt van hoofdzakelijk gerecycled plastic dat voor vijf procent bestaat uit plastic dat uit de oceaan is gevist. “Gerecycled plastic, al helemaal het plastic dat is aangetast door zeewater zorgt voor uitdagingen als het gaat om de uiteindelijke kwaliteit van een nieuw product dat ermee gemaakt wordt”, zegt Leendert van Bergeijk, mvo manager bij A. S. Watson. “Ocean waste plastic is vaak oud plastic dat veel minder stevig is dan nieuw plastic. Dat maakt de verwerking tot een nieuw en sterk product zoals onze shopper tot een flinke uitdaging.”

Bron: Levensmiddelenkrant