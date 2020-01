‘Label Rouge kip verdient een plek in het Nederlandse schap’

Proef de Europese perfectie: Label Rouge al meer dan 50 jaar een kwaliteitslabel

NIEUWVEEN - Kiezen voor meer kwalitatief en duurzaam vlees is de trend geworden. Dat is waarom de consument zich volgens Label Rouge moet wenden tot producten van veehouderijen met respect voor dieren, opgevoed volgens een duurzame productiemethode en die blijk geven van een echt engagement van een hele sector. Label Rouge (het Rode Label) voldoet sinds de jaren zestig volledig aan deze eisen en dat is wat al zijn producten een superieure kwaliteit en smaak geeft.

Alle keurmerken die kwaliteit claimen, zijn niet hetzelfde en voor consumenten is het soms lastig te achterhalen wat een echt kwaliteitskeurmerk is. Een van de oudste en bekendste keurmerken in Frankrijk is Label Rouge en dat is nog altijd het enige keurmerk dat door het Franse Ministerie van Landbouw wordt gecertificeerd. Dat is tevens uniek in Europa!

Opgroeien in open lucht

Label Rouge is ontstaan als een initiatief van Franse pluimveehouders die het dierenwelzijn en het respect voor de natuur als uitgangspunt hadden. Door dier en milieu met respect te behandelen kunnen zij hun klanten producten bieden van de beste kwaliteit. In de loop der jaren is dit verder uitgebreid naar andere sectoren en vandaag de dag worden ook rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, varkensvlees, charcuterie en eieren onder het kwaliteitskeurmerk aangeboden. Voor wat betreft de Label Rouge kippen, deze zijn afkomstig van verschillende rustieke pluimveesoorten, die op natuurlijke manier leven in de open lucht en die traag groeien op weidse grasvelden met voldoende schaduw. Ter vergelijking: een Beter Leven twee sterren kip in Nederland wordt na 56 dagen geslacht, een Franse Label Rouge kip leeft minstens 81 dagen en is vrij om de hele dag lekker buiten te scharrelen in het groen.

De voeding is geheel samengesteld uit plantaardige ingrediënten en mineralen en is aangepast aan de groei. Al deze strikte voorwaarden dragen bij aan een goede spierontwikkeling van de kippen en om stevig en sappig vlees te verkrijgen, met veel aroma en een hoog smaakgehalte.

Gecontroleerde duurzame topkwaliteit

Kip met het Label Rouge keurmerk biedt grote zekerheden voor consumenten die een verantwoorde levensstijl nastreven. Door de aandacht voor diervriendelijkheid, duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid en de herkomst van voedsel biedt Label Rouge eerlijke producten die tegelijkertijd smaakvol zijn. Consumenten betalen hier graag iets meer voor, aldus de uitkomst van het jaarlijkse onderzoek ‘Dossier Duurzaam 2018’ van GfK en B-open. Daarmee is de toegevoegde waarde voor consument en retailer duidelijk, volgens Label Rouge.

Het kwaliteitskeurmerk Label Rouge garandeert 100 procent waar het voor staat en geldt als een van de meest gecontroleerde producten in Europa. Niets wordt aan het toeval overgelaten en tot aan de slachtleeftijd wordt er meerdere malen (van broederij tot slachthuis) gecontroleerd of alle regels van het kwaliteitshandvest strikt worden nageleefd. Met een duidelijke en transparante etikettering vindt het Label Rouge kippenvlees zijn weg naar de schappen in de supermarkt.

Ondersteuning

De Label Rouge ondersteunt haar Nederlandse partners met proeverijen in de winkel, receptenboekjes voor consumenten, promotiemateriaal, workshops, trainingsseminars en proeverijen voor u en uw klanten. Wilt u meer weten over wat Label Rouge voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Ghislaine Melman, ghislaine.melman@sopexa.com of mobiel 06-14789441.