Levensmiddelenkrant reikt Innova Klassiek uit

NIEUWVEEN - De winnaars van de Innova Klassiek 2016-2020 zijn bekend! We hebben deze 29ste editie maar liefst 28 awards mogen uitreiken. De winnende producten hebben de hoogste waardering gekregen van de Nederlandse supermarkten.

De Innova Klassiek is de enige brancheprijs voor bewezen succes op de lange termijn. De award is daarom voor veel winnaars ook echt een belangrijke prijs. Er zijn namelijk maar weinig producten die vier jaar overeind blijven en ook nog eens goed presteren. Enkel producten met een rapportcijfer 7 of hoger winnen de Innova Klassiek. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de onmisbaarheid van een product, omzet/rendement en de ondersteuning vanuit de fabrikant.

Het is alweer de 29e editie van de Innova Klassiek. Ieder jaar is de award anders, maar vorig jaar bleek de schaal zo’n succes dat we deze opnieuw hebben gekozen. Het blijft een klassieke trofee voor producten die de eerste vier jaar met succes hebben overleefd.

Bedankt!

De Innova Klassiek-awards hadden niet uitgereikt kunnen worden zonder de welwillende medewerking van verschillende supermarktorganisaties.

Daar wil Levensmiddelenkrant u dan ook hartelijk voor bedanken.

Succesformule

Cor Molenaar, econoom en retaildeskundige, vertelt dat het lastig is om op het schap te blijven: “Bij nieuwe introducties, helemaal de nicheproducten, moet er een positieve associatie ontstaan. Als dit niet het geval is, zullen de producten snel weer verdwijnen. Het is hierin belangrijk dat de fabrikant een goede binding heeft met de doelgroep en dat hij flexibel kan omgaan met verandering in de vraag.”

Meer lezen hoe introducties volgens Cor Molenaar blijvend succesvol kunnen zijn? Klik hier.