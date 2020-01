Lichte omzetstijging voor Jan Linders

NIEUW BERGEN – Jan Linders heeft in 2019 een omzetstijging genoteerd van 6,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee heeft de supermarktketen een totale omzet van bijna 457 miljoen euro gerealiseerd.

Het landelijk marktaandeel groeit daarmee naar 1,14 procent waar het in 2018 nog 1,11 procent betrof. De supermarktketen heeft 61 vestigingen in het zuidoosten van Nederland. Van die filialen zijn er inmiddels 37 ingericht naar de nieuwste formule van Jan Linders. Ook in 2020 blijft de supermarkt investeren in deze nieuwe formule waarbij 'een sterke focus op vers en de juiste balans tussen kwaliteit, service én voordeel' de hoofdrol spelen.



Verschil

Leo Linders, algemeen directeur van Jan Linders Supermarkten: “In het afgelopen jaar hebben we wederom bewezen dat we, ondanks de zeer hectische markt, het verschil kunnen maken voor de consument in het zuiden en dat we een grotere groei laten zien dan de markt. Onze strategie is er op gericht om in de toekomst deze groeicijfers te blijven evenaren.”

Bron: Levensmiddelenkrant