Lidl houdt stoepkrijt-wedstrijd voor kinderen

HUIZEN - Lidl start zaterdag 4 april met een buitenactie voor kinderen, de zogeheten 'Stoepkrijt-Challenge'. Gedurende drie weken kunnen kinderen, voor hun eigen deur, wekelijks een nieuwe opdracht uitvoeren. De supermarktketen wil hiermee inspelen in op de huidige situatie, waarin veel kinderen tijd over hebben, nu de scholen dicht zijn.

Kinderen kunnen meedoen door één of meer van de challenges aan te gaan, het resultaat te fotograferen, te delen op Facebook en Lidl te taggen. “Alle kinderen mogen meedoen, maar de actie is vooral bestemd voor de jeugd in de leeftijd tussen pakweg 4 en 14 jaar,” zegt woordvoerder Ingeborg Biemans van de keten tegen Levensmiddelenkrant.

Boodschap

Iedere week krijgen kinderen een nieuwe opdracht. In de eerste week is de opdracht om een levend schilderij te maken. In week twee moeten deelnemers een boodschap maken voor degene die ze nu even niet kunnen zien. In de laatste week van de challenge moeten kinderen zoveel mogelijk groente en fruit tekenen, uiteraard moeten de opdrachten met krijt worden uitgevoerd. Voor de deelnemers zijn prijzen te winnen zoals een trampoline, zandbak of een jaar lang gratis fruit.

Uitdaging

Jorieke de Vries, senior manager marketing bij Lidl: “Kinderen mogen in deze tijd nog steeds buiten spelen, maar wel het liefst onder toeziend oog van de ouders. Dat is soms een uitdaging. Daarom hebben we een leuke actie bedacht waarmee kinderen op een veilige manier naar buiten kunnen, dichtbij huis blijven en dus op laagdrempelige wijze deel kunnen nemen aan de challenge. Zeker met het mooie weer dat in aantocht is, verwachten we veel kinderen blij te kunnen maken met deze Stoepkrijt-Challenge”.

Winnaars worden een week na iedere challenge bekend gemaakt. De challenge loopt van 4 tot en met 26 april 2020.

