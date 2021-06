Lidl bouwt ‘Duurzaamste supermarkt van Nederland’

HUIZEN – Lidl opent 7 juli de eerste CO2- en energieneutrale supermarkt van Nederland. De zuinige supermarkt wordt gebouwd in Almere Oosterwold. De supermarktketen wil hiermee een nieuwe standaard zetten, voor henzelf en de toekomst.

Het filiaal is gebouwd met innovatieve manieren en duurzame materialen, om de milieu-impact zo laag mogelijk te houden. Zo zijn oude Lidl-shirt van medewerkers verwerkt tot isolatie in de gevel en binnenwanden. Ook is ruim 90 procent van de installaties demontabel of recyclebaar.

Groen en water

Naast het minimaliseren van de impact van het gebouw, wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. In totaal wordt er 14.323 m2 aan groen gebouwd, door de aanleg van een park om het gebouw heen. Zo’n 1300 m3 aan regenwater wordt opgevangen om vijvers mee aan te vullen. Daarnaast is dit filiaal, net als alle andere Lidl winkels, niet aangesloten op het aardegasnetwerk.

Zonnepanelen

De energie voor de winkel wordt opgewekt door ruim 1.500 zonnepanelen. Deze worden geplaatst op het dak van het pand, op de parkeerplaats en verspreid door het park. Klanten hebben de mogelijkheid om hun elektrische auto of fiets op te laden bij de laadpalen. Verder is de bevoorrading emissievrij, door het gebruik van elektrische vrachtwagen. Met deze stappen verbruikt de supermarkt onder de streep geen energie.

Duurzaamheid

De ‘duurzaamste supermarkt van Nederland’ is een opeenvolging van vele andere duurzame initiatieven van de discount supermarkt. In 2019 werd de eerste energiecirculaire Lidl geopend in Woerden en eerder dit jaar werd in Eersel de eerste Lidl gebouwd met een vijf-sterren certificaat van BREEAM. “Lidl Zero Almere Oosterwold zet een nieuwe standaard voor de supermarktketen, voor nu en voor de toekomst. Alles wat Lidl hier leert wordt meegenomen naar volgende bouwprojecten,” laat Lidl weten.

Bron: Levensmiddelenkrant