Lidl gooit kerstcampagne op ‘luxe voor iedereen’

HUIZEN – Ook Lidl de dag na Sinterklaas begonnen met zijn kerstcampagne. De formule zet in op een ‘onvergetelijke kerst’ voor de consument en een uitgebreid ‘Delicieux-feestassortiment’. “Met meer dan vijfhonderd luxe producten is er voor ieder wat wils of het nu een makkelijk kerstdiner betreft of een uitgebreid vijfgangenmenu”, aldus Lidl.

“De luxe producten zijn bovenal heel betaalbaar voor iedereen”, zegt Lidl. Jorieke de Vries, Senior Manager Marketing bij Lidl Nederland: "In de campagne hebben we op het nummer 'Little by Little' van Dusty Springfield een geheel eigen liedje geschreven. Samen met Bureau van het Jaar Joe Public, hebben we een commercial bedacht met typische kerstmomenten die voor iedereen herkenbaar zijn.”

Lach

In de commercials voor consumenten wordt met veel mensen gezellig gegeten met een overvloet van kerstgerechten. “Lekkere gerechten die allemaal bij Lidl vandaan komen”, zegt De Vries. “Tezamen met het aanstekelijke liedje dat niet meer uit je hoofd gaat, is het een vrolijke kerstcommercial waarin de gezellige momenten met familie en vrienden centraal staan. Net als vorig jaar hebben we gekozen voor een grappig einde, wat zorgt voor een glimlach op het gezicht.”

Bron: Levensmiddelenkrant