Lidl is in 2022 klimaatneutraal

HUIZEN – Lidl kondigt vandaag haar klimaatdoelen aan waarin ze stellen dat ze in 2022 klimaatneutraal zullen zijn. Deze doelen dragen actief bij aan het Parijsakkoord en werden bekendgemaakt tijdens de Climate Miles.

De discounter streeft ernaar om in 2030 de operationele uitstoot met 80 procent te verminderen ten opzichte van 2019. Verder vraagt Lidl het overgrote deel van haar leveranciers om voor 2026 ook de Science Based Targets te ondertekenen. De klimaatdoelen zijn gebaseerd op de methodologie van het Science Based Target initiative (SBTi).

Operationele uitstoot

Door het installeren van zonnepanelen en te investeren in de nieuwste technieken om energie te besparen van winkels en distributiecentra wordt de operationele uitstoot zoveel mogelijk teruggedrongen. In 2025 wil de keten bij iedere winkel in Nederland minimaal één laadpaal hebben met twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Dit verbetert de klantenervaring en ondersteunt klanten om hun CO2-impact te verminderen. Lidl opende dit jaar de eerste CO2-neutrale en energieneutrale supermarkt van Nederland in Almere Oosterwold.

Science Based Target initiative

De formule gaat haar leveranciers die 75 procent van de volledige uitstoot vertegenwoordigen verplichten zich te committeren aan de klimaatdoelstellingen van het SBTi. In augustus 2020 committeerde de Schward Group, waar Lidl onder valt, zich aan de Science Based Target initiative. Op deze manier kunnen doelstellingen en maatregelen worden gedefinieerd op basis van wetenschappelijke onderbouwing. Quirine de Weerd, senior manager corporate social responsibility and relations, zegt hierover: “Als discounter gaan we van nature zuinig om met materialen en middelen. Of het nu is hoe we onze winkels verwarmen en verlichten, of hoe we producten van onze leveranciers naar onze distributiecentra transporteren, we blijven manieren vinden om de uitstoot in ons hele bedrijf te verminderen. Door onze doelen te baseren op de methodiek van het Science Based Target initiative zetten we nu een volgende stap naar een effectievere klimaatstrategie, met wetenschappelijk onderbouwde metingen als basis.”

Bron: Levensmiddelenkrant