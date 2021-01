Lidl Nederland opnieuw Top Employer

HUIZEN – Lidl Nederland mag zich dit jaar – voor het vierde jaar op rij – Top Employer noemen. Het predicaat Top Employer is een erkenning dat Lidl de afgelopen jaren goed werkgeverschap hoog op de agenda heeft staan en alle processen ten aanzien van HR kwalitatief en solide zijn. Lidl is de enige supermarktketen in Nederland die hiermee is gecertificeerd.

Het internationale Top Employers Institute heeft de supermarkt op een breed aantal HR-onderdelen getoetst. Hieruit blijkt dat Lidl een helder uitgewerkte HR-strategie heeft, waarin de focus de medewerker is. Jonas van Wees, research project manager bij Top Employers Insitute, legt hierover uit: “Lidl onderscheidt zich op het gebied van duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Dat zie je onder andere aan de ruime aandacht voor het welzijnsbeleid.”

De supermarkt is continu in ontwikkeling en streeft ernaar om een nog betere werkgever te zijn voor zijn ruim 19.000 medewerkers. “Betrokken en tevreden medewerkers zijn onmisbaar in het optimaal bedienen van onze klant”, aldus Sophie Geerts-Jaspers, HR directeur Lidl Nederland. “Het is daarom belangrijk dat we onze medewerkers blijven ontwikkelen binnen een fijne werkomgeving. Vanuit die gedachten sloten we ons in 2017 ook aan bij de Diversiteit & Inclusie Charter. We zijn heel trots dat Lidl voor de vierde keer op rij benoemd is als Top Employer en dat als enige supermarkt.”

Bron: Levensmiddelenkrant