Lidl opent in nieuw pand in Dordrecht

DORDRECHT – In winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht opent Lidl op 13 juli een nieuwe winkel. Het pand, waar voorheen Jumbo in gehuisvest was, heeft dan een uitgebreide, drie maanden durende verbouwing achter de rug en is een stuk ruimer dan het naburige pand waar Lidl eerder in zat.