Marqt en Ekoplaza pleiten voor blikinzameling in winkels

VEGHEL – Het CBL en het Afvalfonds willen onbemande statiegeldmachines in de openbare ruimte zien wanneer straks statiegeld zit op alle drankblikjes. Marqt en Ekoplaza spreken zich nu openlijk uit tegen dit voorstel. Zij vinden dat supermarkten juist een verbindende rol kunnen spelen tussen producent en consument en dat return-to-retail een belangrijke factor vormt in het succes van de statiegeldsystemen.

Beide formules zien zich in hun mening gesterkt door het onderzoek van Eunomia dat onlangs gepubliceerd werd en waarin werd gesteld dat het systeem van statiegeld minder goed werkt wanneer er geen inname in supermarkten plaatsvindt. Inzameling via de supermarkt is namelijk ‘het meest consumentvriendelijk’ en vormt daarmee ‘een belangrijke factor in het succes van de statiegeldsystemen’. De formules halen een enquête van de Consumentenbond aan waarin wordt gesteld dat 89 procent van de consumenten het zeer belangrijk tot belangrijk vindt om statiegeldflessen en blikjes weer bij de verkooppunten in te kunnen leveren. De Consumentenbond benadrukte dan ook het belang van het consumentenvertrouwen in het huidige ‘goed functionerende inzamelsysteem met statiegeldautomaten in supermarkten’.

Klimaatpositief gedrag

Steven IJzerman, kwaliteitsmanager bij Ekoplaza, stelt dat steeds meer mensen veel waarde hechten aan een gezond milieu, natuur en duurzaamheid en dat supermarkten met statiegeldinname klanten kunnen faciliteren in klimaatpositief gedrag. “Wij vinden het belangrijk om als supermarkt in te spelen op die positieve houding die veel mensen hebben en ze te ondersteunen bij alles wat ze zelf willen en kunnen doen. Als supermarktketen hebben we immers van nature een verbindende rol tussen bodem en bord of in andere woorden tussen producent en consument. En die rol biedt kansen, maar meer dan dat ook een maatschappelijke verplichting. Met alleen winstmaximalisatie redden we het als samenleving niet en al helemaal niet als ecologisch systeem. Vanuit die gedachte hebben wij de statiegeldmachines van Ekoplaza en Marqt al jaren geleden zo ingericht dat klanten kunnen kiezen om het statiegeld dat zij ontvangen aan zichzelf uit te keren of te doneren aan de Plastic Soup Foundation”, aldus IJzerman.

Verantwoordelijkheid

“Het bestrijden van zwerfafval van blik en plastic heeft alleen kans van slagen als we als branche samen onze rol pakken”, gaat IJzerman verder. Hij stelt dat het economisch niet haalbaar is om als enige supermarktketen verantwoordelijkheid te nemen voor dit deel van het Nederlandse afval- en milieuprobleem. “Ook voor consumenten is het prettig dat winkelmedewerkers direct kunnen inspringen als er iets mis gaat met de statiegeldmachine, maar hoe los je dat op bij onbemande punten? We hopen dat onze visie de andere supermarkten inspireert om ook de stap te zetten en mee te doen met het statiegeldsysteem door ook de drankblikjes in hun winkels in te nemen”, besluit IJzerman.

De Tweede Kamer heeft het Afvalfonds om uitleg gevraagd. 10 maart aanstaande zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden in de commissie Circulaire Economie.

Bron: Levensmiddelenkrant