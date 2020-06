Mars: ‘Premiumproducten voegen waarde toe aan schap’

Gezondheid en verwennen de belangrijke trends binnen diervoeding

VEGHEL - De categorie diervoeding gaat de komende jaren groeien door meer focus te leggen op gezondheid en verwenproducten. Dat zijn de belangrijkste trends. Baasjes willen ‘het beste’ en ‘het lekkerste’ voor hun huisdier. De categorie wordt volgens Mars gekenmerkt door een stabiele populatie van honden en katten. Nog altijd heeft bijna de helft van de Nederlanders een hond of kat in huis. Deze populatie verandert echter wel, huisdieren worden steeds ouder en kleiner. Deze veranderingen vragen om aanpassingen vanuit diervoedingsfabrikanten, zoals kleinere porties, aangepast op de behoefte van het huisdier. En dit alles met aandacht voor duurzaamheid.

Mars volgt als diervoedingsfabrikant de trends binnen de categorie op de voet en speelt hierop in met nieuwe introducties. “ A better world for pets is ons doel en we willen hierbij benadrukken dat een betere wereld niet alleen productgerelateerd is. Op het gebied van grondstoffen kunnen ook stappen worden gezet in de richting van gezondere diervoeding, zoals duurzame visvangst en minder plastic in onze verpakkingen”, vertelt Robert Hillebrand, category leadership manager bij Mars.

De fabrikant heeft de ambitie om in de komende jaren een duurzame kwalitatieve categoriegroei te realiseren met haar klanten. “We geloven erin dat dit alleen kan als we met elkaar samenwerken. Wij geloven dat 70 procent van de groei wordt gedreven door categoriegroei en hier hebben we dus een gezamenlijk belang om dit te drijven”, legt Hillebrand uit.

Het beste en het lekkerste

Inspelen op deze trends is de belangrijkste pijler voor de komende jaren. “Huisdiereigenaren projecteren hun eigen gedrag op hun honden en katten: als ik mezelf een verwenmomentje gun, dan krijgt mijn hond of kat ook iets lekkers. En als ik op mijn gezondheid let, dan zorg ik ook goed voor mijn huisdier. Huisdiereigenaren willen het beste en het lekkerste voor hun honden en katten en zijn bereid om daar meer voor te betalen.

Daarnaast verandert ook de populatie huisdieren, want deze worden kleiner en bereiken een steeds hogere leeftijd. Dat vraagt om andere producten, want voor een oudere en kleinere kat koop je geen grote zak voer meer. Er wordt van ons verwacht dat we inspelen op deze trend, vandaar dat we bijvoorbeeld Sheba Perfect Portions in het assortiment hebben. Dat zijn kleinere porties die beter inspelen op de hedendaagse behoefte”, zegt Hillebrand. “Zo zien we dat katten liever meerdere kleine porties verdeeld over de dag eten. Het aanpassen van de portiegrootte van onze producten betekent dat katten op deze wijze vaker verse maaltijden kunnen eten.”



Waardecreatie en duurzaamheid

De categorie groeit jaar op jaar gedreven door waarde, oftewel een hogere prijs per kilo. “In Nederland is de maximale calorieconversie wel bereikt. Vrijwel alle huisdieren krijgen geproduceerde dierenvoeding. In de categorie worden steeds minder kilo’s dierenvoeding verkocht, waardoor het van belang is om te focussen op het bieden van meerwaarde aan de shopper om categoriegroei te behalen. Hillebrand: “Naast het basisassortiment dat bestaat uit betaalbare voeding, moeten we focussen op de meer premiumproducten. Daar zit tenslotte groei in, aangezien binnen de categorie het volume dalend is. Waarde creëren we met bijzondere introducties, zoals Sheba-soepen. Het valt onder de noemer van verwennen, maar dat is normaal in een gezond eetpatroon, ook bij huisdieren.”

Mars wil zich onderscheiden in deze categorie door in te spelen op de trends en categoriegroei te drijven met hun sterke merken zoals Pedigree, Whiskas en Sheba. “Daar gaan we de komende jaren mee groeien. Voor 2021 staan er veel nieuwe plannen op de rol die ook aansluiten bij onze duurzaamheidsdoelen. Denk daarbij aan minder plastic in onze verpakkingen, recyclebaar materiaal en duurzaam gebruik van onze grondstoffen. Dat staat bij Mars hoog op de agenda.”



Het schap staat centraal

De categorie diervoeding kent een lage promotiedruk, waardoor het volgens Hillebrand extra belangrijk is om het schap op orde te hebben. “Vaak oogt het schap met diervoeding onoverzichtelijk, dus ons advies aan ondernemers is om hier kritisch naar te kijken. Zorg dat klanten de producten makkelijk vinden en dat er ook een logische opbouw is in het schap. Dat helpt ons bij de groei van de categorie. Wij werken graag samen met onze klanten om te bepalen hoe de schappen verbeterd kunnen worden en zijn ervan overtuigd dat we hiermee samen een duurzame groei kunnen realiseren in de komende jaren. Dus, veel samenwerken en het beste uit het schap halen voor gezamenlijke categoriegroei!”

