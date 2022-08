Michiel Hulshof nieuwe coo KTBA

KAATSHEUVEL – KTBA benoemt Michiel Hulshof als chief operational officer (coo). Hiermee verbreedt Hulshof zijn verantwoordelijkheid voor KTBA met KTBA Belgium, Riskplaza, Mérieux Nutrisciences Denemarken en treedt hij tevens toe tot het executive committee.

Hulshof begon in 2017 bij KTBA als business unit manager consultancy en werd vervolgens ad interim manager van de afdeling software en label compliance. In 2021 promoveerde Hulshof tot operationeel directeur. Per 1 augustus is Hulshof coo van KTBA waarbij hij de operationele processen in zowel België als Denemarken voor zijn rekening neemt.

Hulshof neemt het stokje over van Jeroen Sleenhoff, die ceo blijft van de KTBA-groep, maar zich voornamelijk gaat focussen op de strategische onderwerpen binnen KTBA.

KTBA ziet Hulshof naar eigen zeggen als een ‘bruggenbouwer’ en ‘verbinder’ die resultaatgericht te werk gaat. “Michiel heeft al jarenlang het KTBA-DNA in zich. Hij weet onze mensen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen”, aldus Sleenhoff.

Ook de ambitieuze Hulshof gaat zijn nieuwe functie vol vertrouwen tegemoet: “Door operationele taken los te laten krijg ik meer ruimte om mijn collega’s te empoweren. Een hele mooie uitdaging en bovendien één van mijn drijfveren. Ook betekent deze stap dat onze klanten nog beter aandacht krijgen van onze consultants en projectmanagers met als doel het nog verder verhogen van onze klanttevredenheid.”

Mérieux Nutrisciences

KTBA is een dochterbedrijf van Mérieux Nutrisciences, een mondiale onderneming op het gebied van laboratoria en consultancy. Het grootste kwaliteitsadviesbureau van de Benelux op het gebied van voedselveiligheid trad in 2019 toe tot Mérieux Nutrisciences.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops