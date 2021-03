Moco Museum en Bud slaan handen ineen

AMSTERDAM – Bud lanceert speciale ‘crate cover art’ ter ere van hun nieuwe krat. Vijf Nederlandse artiesten ontwierpen deze covers voor op de kratten. Deze kunstenaars zijn geselecteerd in samenwerking met het Amsterdamse Moco Museum.

Bud zegt onlosmakelijk verbonden te zijn met city culture en het doel te hebben om mensen te inspireren, groots te laten denken en hun ambities na te streven. Om deze reden gaat Bud nu de samenwerking aan met kunstenaars uit vier grote steden in Nederland: de Amsterdamse Careaux en Studio Irma, Rotterdamse Levi Jacobs, Haagse Trobbies en Utrechtse We Are Out Of Office. “Het Moco Museum is een wereldwijde autoriteit op het gebied van moderne en hedendaagse kunst en street art en we zijn er dan ook trots op dat we voor dit project samen kunnen optrekken,” aldus Caroline Klaassen, senior brand manager bij Anheuser-Busch InBev. De kunstwerken zijn gebaseerd op elke artiest’ eigen interpretatie van smooth taste, geïnspireerd op de toegankelijke smaak van Bud.

Pop-up galerie

Daarnaast is er vandaag een pop-up galerie in de AH-vestiging op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam waar iedereen het werk van de kunstenaars kan bekijken, ze kan ontmoeten en hun crate covers kan laten signeren en inlijsten. Met deze samenwerking zegt Bud de kunstenaars een uniek platform te bieden om hun werk te tonen aan een nieuw en breed publiek.

Verkrijgbaar

Het nieuwe Bud krat is sinds 15 maart te vinden bij geselecteerde supermarkten van Albert Heijn, Plus, Coop, Spar, Deen, Boni, Poiesz, Nettorama, Jan Linders, Sligro, Vomar en Hoogvliet in Nederland. De consumentenadviesprijs voor het krat is €16,99. De covers zijn in gelimiteerde oplage beschikbaar en liggen sinds deze week in de winkels.

Bron: Levensmiddelenkrant