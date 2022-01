Mondelēz neemt Chipita Global over

CHIGACO – Mondelēz kondigt aan dat de overname van Chipita Global is afgerond. Het bedrijf dat voornamelijk actief is in Centraal- en Oost-Europa produceert croissants en overige ovengebakken lekkernijen.

De overname vergroot niet alleen het assortiment aan bakkerijproducten, ook opent het de mogelijkheid tot innovatieve samenwerken met merken als Milka en Cadbury. Momenteel bereiken Chipita’s producten twee miljard consumenten in meer dan vijftig landen. “Via Chipita Global S.A. zetten we vanaf nu Mondelēz International op de kaart als producent van croissants en andere ovengebakken lekkernijen. Dit zal bijdragen aan een versnelde groei in heel Europa en ons specifiek helpen om een grotere aanwezigheid uit te bouwen in belangrijke snelgroeiende markten in Centraal- en Oost-Europa”, aldus Vince Gruber, executive vice-president en president bij Mondelēz Europe.

Nieuw team

Met het afronden van de overname wordt een interim-managementteam samengesteld om de activiteiten te leiden en het integratieproces te ondersteunen. Dit team zal bestaan uit zowel leidinggevenden van Mondelēz, als managers bij Chipita met aan het hoofd Ivo Naydenov. Naydenov is al negen jaar werkzaam bij de snackfabrikant. De nieuwe interim-ceo, Naydenov, zegt het volgende: “We zijn van plan Chipita Global op een doordachte, verantwoordelijke en zorgzame manier op te nemen in het portfolio van Mondelēz International. Daarbij tonen we respect voor het geweldige bedrijf dat in de afgelopen 40 jaar door al die medewerkers werd opgebouwd."

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops