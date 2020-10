Mondelēz opent duurzaam internationaal cacaocentrum

JAKARTA – Het centrum, Pasuruan Cocoa Technical Center geheten, staat in Jakarta, Indonesië. Hier moet lokale én internationale kennis gecombineerd worden. Deze samenwerking van industrie, overheden, boeren en gemeenschappen moet een duurzame toekomst voor hoogwaardige cacao helpen realiseren.

Mondelēz International wil in het centrum lokale en internationale deskundigen laten samenwerken op het gebied van cacaogewassenwetenschap samen met boeren en leveranciers in de cacaoteeltgebieden van Sulawesi, Sumatra en Oost-Java. Volgens Maurizio Brusadelli, uitvoerend vicepresident en president Azië, Midden-Oosten en Afrika namens Mondelēz International is dit dé manier om aan de verwachtingen van de consument te blijven voldoen. “Consumenten willen weten waar de ingrediënten vandaan komen en dat wij produceren op een manier die goed is voor het milieu en de lokale gemeenschappen. Wij moeten daarom een duurzame toekomst voor hoogwaardige cacaoproductie veilig stellen.”

“Het is onze missie om ons wereldwijde bereik in te zetten om duurzaam snacken mogelijk te maken”, aldus Rob Hargrove, uitvoerend vicepresident research, development & quality bij Mondelēz International. “Het Pasuruan Cocoa Technical Center is ons internationale centrum voor het ontwikkelen van wetenschappelijke innovatie op het gebied van cacaogewassen. Het brengt internationale wetenschap samen met onze lokale boeren, de wetenschappers kunnen vanuit het lab direct de velden in.”

Het centrum is onderdeel van de ambitie van Mondelēz International om in 2025 alle cacao voor hun chocolade te kunnen voorzien van hun Cacoa Life keurmerk. Dit keurmerk is ontwikkeld om kinderarbeid uit te bannen, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te bestrijden en klimaatverandering tegen te gaan. Op dit moment ligt het bedrijf op schema met 63 procent van alle cacao die aan de eisen van het keurmerk voldoet, aldus Mondelēz.

