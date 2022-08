Mondelez scoort kleine winststijging in eerste halfjaar

CHICAGO – Snackgigant Mondelez laat over het eerste halfjaar van 2022 een kleine winststijging zien. Voor het eerste halfjaar was de winst 5,6 miljard dollar. De maker van bekende merken als Toblerone, Côte d’Or, Milka en Tuc zag de kosten harder stijgen dan de omzet. De winstmarge daalde daardoor van 40,3 procent over het eerste halfjaar van 2021 naar 37,4 procent voor de eerste zes maanden van 2022.

"Onze resultaten over het tweede kwartaal en het eerste halfjaar werden gekenmerkt door sterke prestaties in alle regio's en categorieën. Dat ondersteunt onze verhoging van de verwachte omzetgroei voor het hele jaar", zegt Dirk Van de Put, ceo van Mondelez. De omzetgroei is bijgesteld naar een stijging van 8 procent voor heel 2022.

Volumegroei

"Onze chocolade- en koekjesactiviteiten laten blijvend sterke volumegroei en prijsvastheid zien in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Deze resultaten gecombineerd met voortdurende kostendiscipline, vereenvoudiging en omzetgroeibeheer zorgen voor een robuuste winstgroei in dollars en een sterke cashflow”, aldus Van de Put.

Het bedrijf is ook bezig met het aanpassen van het aanbod. De meest recente aankoop is Clif Bar, marktleider in energierepen in de Verenigde Staten.

Bron: Levensmiddelenkrant