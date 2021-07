Monster: ‘We hebben enorm ingezet op bieden van smaak en reductie van suiker’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Sport- en energydrinks, Criteria: Meedenken op niveau assortimentsgroep en Succes van producten en innovaties Winnaar: Monster Energy

HAARLEM - Monster Energy heeft twee Gouden Partner-awards gewonnen. In de categorie sport- en energydrinks wint de producent op de criteria Meedenken op niveau assortimentsgroep en Succes van producten en innovaties. “We zijn enorm vereerd dat we deze prijs in ontvangst mogen nemen. Het is een bevestiging dat we de juiste plannen en keuzes maken”, reageert Thomas van Rijmenam, business manager bij Monster Energy.

Gefeliciteerd! Wat is jullie eerste reactie?

“Mooi om te zien dat we gewaardeerd worden op twee criteria die voor ons heel belangrijk zijn. Innovatie is echt een van onze speerpunten, we onderscheiden ons hiermee van de concurrentie en verrassen en verleiden de consument. De afgelopen jaren hebben we meegedacht in het reduceren van suiker in de energycategorie door enerzijds te innoveren in de suikervrije categorie en anderzijds door keuze te bieden.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Vanuit Monster Energy worden we vaak gezien als experts in energydrinks en voeren we gesprekken met onze klanten. Hierbij delen wij onze visie op de energycategorie. Wij hebben de afgelopen jaren enorm ingezet op het bieden van keuze in zowel smaak als suiker versus suikervrij. Hier hebben we ons aanbod en onze activaties op afgestemd.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“We verleiden de consument in eerste instantie met onze succesvolle innovaties. Smaak is een van de belangrijkste drijfveren voor de consument om een energydrink te kopen. Daarnaast bieden we een gevarieerd aanbod aan activatiemogelijkheden. Dit zijn voornamelijk ‘ money can’t buy ’-ervaringen of prijzen; een mooi voorbeeld hiervan is onze on-pack gamingpromotie, ieder jaar in het laatste kwartaal. Door blikken Monster Energy te kopen, spaar je speciale content in de game, die niet te koop is.”

Hoe kunnen ondernemers meeliften op jullie succes?

“Onze innovaties komen on top en door de nieuwe producten voldoende ruimte te geven kan de ondernemer zijn omzet enorm laten stijgen. Daarnaast kan de ondernemer met onze range aan producten ook de calorieën in de energycategorie verlagen. Daarnaast zijn voor iedere activatie unieke materialen beschikbaar. Hiermee kunnen we onze producten en activaties extra onder de aandacht brengen op de winkelvloer. In overleg met de ondernemer kunnen deze materialen door onze buitendienst op de winkelvloer worden geplaatst. Het succes is volledig gedreven door de smaak en uitstraling van het product. Afgelopen jaar hebben we Ultra Paradise gelanceerd. Een enorm succesvolle lancering in ons suikervrije platform, de rotatie overtrof onze verwachtingen. Daarnaast hebben we laten zien dat we met onze platformaanpak en het bieden van keuze de calorieën in de categorie hebben verminderd en extra omzet hebben toegevoegd.”

Daniël van schayik

Category manager bij Hoogvliet

“Monster wint onder meer op het criterium Succes van producten en innovaties. Met welke innovatie ze ook komen, ieder jaar is het weer een groot succes.”

Bron: Levensmiddelenkrant