Müller: ‘Een goed samenwerkingsplan werpt daadwerkelijk haar vruchten af’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Zuivel, Criterium: Succes van producten en innovaties Winnaar: Müller

VEENENDAAL - Hoewel winnen geen doel op zich is voor Müller (Almhof) weet Roy Wolf, sales manager, goed uiteen te zetten waarom zij de Gouden Partner voor Succes van producten en innovaties hebben gewonnen binnen de categorie ‘Zuivel’. Volgens Wolf komt een goede samenwerking met retailers tot stand door naar elkaar te luisteren en gezamenlijk een assortiment samen te stellen.

Gefeliciteerd met jullie Gouden Partner! Wat vinden jullie van deze overwinning?

“Een prijs winnen is natuurlijk altijd erg leuk, zeker als deze waardering komt vanuit je handelspartners. Al draait het natuurlijk uiteindelijk altijd om de consumenten. Hun behoeftes staan voorop.”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers? Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Het constant introduceren vanuit de behoefte van de consument. Ik denk dat wij daar wederom erg goed in geslaagd zijn. Hierbij nadrukkelijk kijkend waar de (potentiële) behoeftes liggen en waar er binnen de segmenten ruimte is voor waarde- en volumecreatie. Daarnaast hebben we daadwerkelijk waargemaakt wat we beloofd hebben tijdens de introductiegesprekken (qua categoriegroei, maar zeker ook qua ondersteuning). Dit hebben we bereikt ondanks moeilijke marktomstandigheden, onder andere door de beperkingen vanuit de COVID-19-maatregelen. We weten dat het waarmaken van dergelijke beloftes door retailers erg gewaardeerd wordt.”

Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Winnen is geen doel op zich. De consumenten verrassen en laten genieten van onze producten die aansluiten op trends en behoeftes van de consument vervullen, daar draait het voor ons om. Dit in combinatie met een positieve bijdrage aan de categorie maakt ons gezamenlijke winnaars.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Het klinkt als cliché, maar juist door nog beter naar elkaar te luisteren en per account specifiek te kijken wat nu echt past bij de shopper van de betreffende formule heeft het partnerschap verbeterd. Tel daar de extra inspanningen vanuit trade marketing en supply chain bij op en dan zie je dat een goed samenwerkingsplan ook daadwerkelijk haar vruchten afwerpt.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“Mede door COVID-19 en het daardoor aangepaste aankoopgedrag zien we dat er een normalisatie heeft plaatsgevonden met betrekking tot promoties. Het is afwachten of dit nog gaat veranderen. Consumenten verleiden wij op diverse manieren door enerzijds heerlijke genietproposities op het schap te zetten en anderzijds door de juiste ATL- en BTL-ondersteuning.”

Angelique Scheurs

category manager vers Jan Linders

“Müller heeft veel mooie introducties in de markt gezet en deze ook op de juiste wijze ondersteund. Het is een terechte winnaar. In het bijzonder willen we hen complimenteren met de introductie van Müllermilk. Het zijn relevante artikelen voor onze consumenten en mede dankzij de commerciële ondersteuning zijn dit vaste items op ons schap geworden met een mooie rotatie.

Ze denken mee over samenwerking bij nieuwe producten in ons loyaliteitsprogramma en weten een acceptabele rendementsbijdrage te realiseren voor ons. We zijn benieuwd naar de volgende stappen van Müller.”

