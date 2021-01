Nationale Week Zonder Vlees presenteert 61 partners

AMSTERDAM – De Nationale Week Zonder Vlees campagne wordt dit jaar ook weer breed gesteund binnen de levensmiddelensector, getuige de vele bedrijven en acht grote supermarkten die meedoen. De vierde editie van de Nationale Week Zonder Vlees vindt plaats van 8 tot en met 14 maart.

Isabel Boerdam, initiatiefnemer van de campagne, is blij te zien dat de partnersteun ook dit jaar weer onverminderd groot is: “De meeste partners van voorgaande jaren zijn ook deze editie weer van de partij. Dat is heel fijn om te zien, zeker nu: de campagne is nog steeds van groot belang. Samen met deze partners zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk mensen in aanraking komen met de Week Zonder Vlees. Met informatie, tips, recepten en vooral ook de producten van onze partners, wordt het steeds makkelijker om vegetarisch te eten.”

Het deelnemersveld is ook dit jaar weer zeer divers met producenten van vegetarische alternatieven, producenten van plantaardige alternatieven voor boter, melk en kaas, groente- en peulvruchtenmerken, maaltijd- en kruidenmerken, producenten van verse maaltijden en maaltijdboxen en foodservice en cateringbedrijven als Sodexo, deli by Shell en Le Duc Veggie Food. Albert Heijn, Jumbo, Plus, Lidl, Aldi, Deen, Coop en Ekoplaza zijn ten slotte de supermarkten waar aandacht wordt gegeven aan de Nationale Week Zonder Vlees.

Bron: Levensmiddelenkrant