Nederlanders kopen meer groente en fruit

ZOETERMEER – De stijgende vraag naar groente en fruit van Nederlandse consumenten zet ook dit jaar door. Huishoudens kochten van januari tot eind juni 4 procent meer verse groenten en 3 procent meer fruit dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit informatie van GroenteFruit Huis op basis van data van onderzoeksbureau GfK. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de gemiddelde aankopen van het assortiment groenten en fruit met 4 procent steeg.

De vereniging laat weten dat sinds de uitbraak van coronacrisis de vraag naar groenten en fruit is gestegen. Dit doordat er gezond eten hoger op de prioriteitenlijst van de consument kwam. De meeste consumptie vond binnenshuis plaats.

Top-10 groenten

De top tien met meeste verkochte groenten is weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. De tomaat blijft met 10 procent van het totaal verkochte gewicht de meest verkochte groente. Deze groente werd in de eerste jaarhelft 2 procent meer verkocht dan dezelfde periode vorig jaar. Op de tweede plaats van de top tien staat de ui. Hiervan steeg de verkoop met 16 procent ten opzichte van 2002. De komkommer en wortel volgen de ui op en de paprika sluit de top vijf af. Laatstgenoemde was in 2020 één van de hardste stijgers en in 2021 nam de verkoop ook toe.

Top-10 fruit

In de fruit top tien is de appel van de eerste plek gestoten door de banaan. De verkoop van appels daalde met 5 procent. GroenteFruit Huis zegt dat de oorzaak wordt gezocht in de kleine appeloogst in 2020 wat resulteerde in hogere consumentenprijzen en minder prijsacties dan voorgaande jaren. De druk op de perenconsumptie van de afgelopen jaren nam af en de verkoopcijfers stegen met 20 procent. Ook waren blauwe bessen (+14 procent), kiwi’s (+14 procent), druiven (+11 procent) en citroenen (+10 procent) populair in de eerste helft van het jaar.

Verspakket

Verspakketen blijken ook nog populair volgens de vereniging. Deze liet een verkoopstijging van 10 procent zien in de eerste helft van dit jaar. Andere groenten die het van januari tot eind juni goed deze waren slamixen, bloemkool, spitskool en bloemkool, deze stegen allen ongeveer 13 procent.

