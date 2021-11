Nederlanders koploper flexitariërs

UTRECHT – Onderzoek van ProVeg International wijst uit dat er een verplaatsing plaatsvindt van dierlijke producten naar plantaardig eten. Nederlanders lopen volgens het onderzoek voorop als het gaat om interesse in het minderen van vlees.

Het Europese onderzoek is het resultaat van een samenwerking met Innova Market Insights, de Universiteit van Kopenhagen en Universiteit Gent als onderdeel van het Smart Protein-project. Hierin wordt de verschuiving naar plantaardig eten in Europa in kaart gebracht. Meer dan 7.500 mensen in tien landen werden ondervraagd voor dit onderzoek.

Plantaardige producten integreren

Zo wordt plantaardige melk door een derde van de Nederlanders minstens één keer per week gebruikt. Datzelfde percentage Nederlanders eet ten minste één keer peer week plantaardig vlees en yoghurt. Voor Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland, zijn deze resultaten een bewijs dat plantaardig eten geen kortstondige trend is: “De cijfers laten zien dat plantaardige producten voor veel mensen onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven. Mensen kopen niet alleen plantaardig vlees of plantaardige melk omdat vrienden het eten of om het een keer uit te proberen, maar integreren het in hun eigen voedselroutines.”

Flexitariërs

Van de onderzochte landen heeft Nederland het hoogste percentage flexitariërs, namelijk 42. In andere landen ligt dit percentage op 30. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de hoogste percentages vegetariërs, in beide landen is 9 procent van de ondervraagden vegetariër. Hierop volgt Nederland, waar 7 procent aangeeft een vegetarisch (5 procent) of veganistisch dieet (2 procent) te volgen.

Prijs

Voor de ondervraagden is de belangrijkste reden om niet meer plantaardige producten te eten de prijs. Voor 55 procent van de ondervraagden zijn de plantaardige producten te duur. Daartegenover staat 44 procent van de ondervraagden dat vlees te duur vindt om elke dag te eten. In vergelijking met de rest van Europa, zijn Nederlanders minder bereid om meer te betalen voor plantaardig vlees dan voor dierlijk vlees. Vrindts legt uit dat de hoge prijzen het gevolg zijn de ontwikkelfase waarin de markt zich bevindt: “Producenten investeren veel geld in uitbreiding en ontwikkeling van innovatieve nieuwe producten. Ze hebben nu nog niet de schaalvoordelen die de vleesindustrie heeft.”

Barrières

De directeur geeft echter ook aan dat supermarkten hier eveneens schuld aan hebben door hoge marges te vragen op plantaardige producten, terwijl de dierlijke producten juist tegen stuntprijzen worden verkocht. “Zo laat je makers en kopers van plantaardige producten eigenlijk de vleesproducten subsidiëren en dat is niet eerlijk. Supermarkten hebben een verantwoordelijkheid om duurzame en gezonde keuzes te stimuleren, niet alleen door aantrekkelijke alternatieven aan te bieden maar ook door eerlijk prijsbeleid”, aldus Vrindts. Naast de hoge prijzen is een andere barrière voor het eten van plantaardige producten dat er onvoldoende aanbod is, dat plantaardige producten niet goed genoeg smaken of dat partners of familieleden geen plantaardige producten willen eten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops