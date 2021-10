Voedingscentrum: ‘Nederlanders willen minder snoepen, aanbod maakt het lastig’

DEN HAAG – Het Voedingscentrum geeft inzicht in het snoep- en snackgedrag van Nederlanders. Zo geeft twee derde van de Nederlanders aan minder te willen snoepen en snacken of hier al mee bezig te zijn. Echter zijn er volgens hen onvoldoende gezonde snacks beschikbaar in sportclubs of bedrijfsrestaurants.

Het Voedingscentrum geeft aan dat 19 procent van de Nederlanders al is begonnen om minder te snoepen en snacken, 27 procent is het binnenkort van plan en 18 procent wil wel minderen, maar start op een later moment. 1501 respondenten hebben meegedaan aan het onderzoek dat is uitgevoerd door Flycatcher.

Omgeving

Om minder te snoepen en snacken is een gezond en divers aanbod van belang. Slechts 22 procent van de Nederlanders vindt dat er genoeg gezond aanbod is in sportclubs, 28 procent in tankstations en 37 procent in schoolkantines en bedrijfsrestaurants. In supermarkten ligt het percentage een stuk hoger, hier vindt 78 procent dat er voldoende gezond aanbod is. Liesbeth Velema, gedragsexpert van het Voedingscentrum, geeft aan waarom de omgeving van belang is. “Het is bekend dat de omgeving mensen onbewust sterk beïnvloedt in het maken keuzes rondom eten en drinken. Niemand is dus helemaal vrij om eigen keuzes te maken. Men wordt bijvoorbeeld verleid een ongezonde snack te kiezen omdat er zoveel van ligt. En het ziet er vaak zo aantrekkelijk uit. Daarom is het júist belangrijk dat er veel smakelijke gezonde keuzes zijn. Want dan kiezen mensen dat sneller. Daarmee krijgen al die Nederlanders die minder willen snoepen en snacken een steuntje in de rug.” Van alle respondenten vindt meer dan de helft dat er in verschillende eetomgevingen een minder ongezond aanbod te koop zou moeten zijn. 39 procent van de ondervraagden vindt dat er in het supermarktschap minder ongezonde tussendoortjes zouden moeten liggen.

Lekker en gewoonte

Bijna de helft van de mensen die minder tussendoortjes willen eten vindt dat moeilijk, redenen hiervoor zijn dat het te lekker is (volgens 74 procent), voor anderen is het een gewoonte (voor 37 procent) en ook emoties worden als reden genoemd (bij 23 procent). Het onderzoek wijst ook uit dat mannen vaker moeite hebben om minder te snoepen omdat het een gewoonte is, 44 procent van de mannen geeft dit aan, tegenover 32 procent van de vrouwen. Zij geven echter vaker emoties als reden die het moeilijker maken, 31 procent van de vrouwen versus 14 procent van de mannen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops