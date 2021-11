Neerlands Glorie Groente & Fruit neemt Four Seasons Food over

GIESSEN – Neerlands Glorie Groente & Fruit, het moederbedrijf van Hak Giessen en Hak Fresh, neemt alle aandelen van Four Seasons Food uit Nieuwkuijk over. Dit doen ze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Four Seasons Food is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van soepen, sauzen en maaltijdoplossingen in stazakverpakking. Het bedrijf levert producten aan merkfabrikanten en privatelabelproducten aan de retailmarkt in onder andere Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Overname

De overname past in de strategie van Neerlands Glorie Groente & Fruit om te groeien op autonome wijze en via overnames in het ‘anyplace, anytime, anywhere’ aanbieden van groente en peulvruchten. Four Seasons Food blijft zelfstandig en onder eigen naam handelen maar zal op het gebied van productinnovatie, ontwikkeling en internationale distributie samenwerken met Hak.

Samenwerking

Timo Hoogeboom, ceo van Neerlands Glorie Groente & Fruit, laat weten dat de overname aansluit op de missie en internationale commerciële koers van het bedrijf. Hij benoemt de impuls die Four Seasons Food kan geven op het verpakkingstype stazak, daarnaast kan het bedrijf een bijdrage leveren door de specialisatie in innovatieve klantspecifieke productoplossingen en expertise op het gebied van soepen en sauzen. Hoogeboom: “Four Seasons Food is volledig complementair binnen ons portfolio. De onderneming geeft onze beide bedrijven extra kennis en innovatiekracht voor productoplossingen in stazak, nieuwe distributie en internationale klanten. Los van ons huidige productportfolio, kunnen we straks onze bestaande en nieuwe klanten nog beter bedienen met B2B- en private labeloplossingen. Van onze kant geven wij Four Seasons Food via Hak Foodeko nieuwe exportmogelijkheden in Duitsland.” De groepsondernemingsraad heeft positief advies gegeven over de overname, welke binnenkort formeel zal worden afgerond. Er zijn geen financiële details bekend gemaakt over de transactie.

Bron: Levensmiddelenkrant