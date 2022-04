Nespresso introduceert vier nieuwe wereldsmaken

Amsterdam – Koffieliefhebbers meenemen op ontdekkingsreis vanaf huis, dat was de missie van Nespresso toen de koffiefabrikant haar World Explorations-assortiment begin 2021 lanceerde. Nu zijn er vier nieuwe smaken toegevoegd aan het wereldse assortiment: de Parijs Espresso, Miami Espresso, Instanbul Espresso en Rio de Janeiro Espresso.

De nieuwe steden die zijn toegevoegd hebben ieder een eigen en ‘indrukwekkende’ koffiegeschiedenis. Istanbul Espresso ‘neemt je mee terug in de tijd van de traditionele Turkse koffiehuizen’ en bestaat uit Ethiopische Arabica en Indische Robusta en heeft wilde fruit- en kruidentonen en een ‘delicate hint van amandel’. Paris Espresso heeft een ‘uitgebalanceerde blend van licht gebrande Latijns-Amerikaanse Arabica’s, aangevuld met een Vietnamese Robusta’ en Rio de Janeiro Espresso is een ode aan Brazilië, ’s werelds grootste koffieproducerende land. Dit is een ‘intense, exotische en fluweelzachte’ espresso, gemaakt van uitsluitend Braziliaanse Arabica’s. De Miami Espresso tenslotte ‘kenmerkt zich door een intense branding van de Latijns-Amerikaanse en Caribische koffies, tonen van graan, peper en tabaksbladeren en een donkere cremalaag’ en is een limited edition.

Volgens Nespresso lenen de espresso’s zich ook goed voor culinaire recepten en daarom is er voor iedere variant een recpet ontwikkeld in samenwerking met ambassadeur Lynn van de Vorst.

Bron: Levensmiddelenkrant