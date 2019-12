Nestlé gebruikt Nutri-Score eerste helft 2020 al

(NUTRI-SCORE) AMSTELVEEN – Vlak na de aankondiging dat Nutri-Score wordt toegestaan als landelijke voedselkeuzelogo in Nederland brengt Nestlé het bericht naar buiten medio 2020 Nutri-Score te gaan gebruiken. “We zijn er heel blij mee”, aldus een woordvoerder.

Nestlé gaat ook in Nederland het Nutri-Score voedingslabel gebruiken op de voorkant van haar productverpakkingen. Woordvoerder van Nestlé Judy Schnitger-Zwinkels laat weten dat de fabrikant al lange tijd voorstander is van Nutri-Score. “In continentaal Europa hebben we al eerder aangekondigd Nutri-Score te gaan toepassen. Het is namelijk altijd onze ambitie geweest de gezondere opties aan te bieden en de consument de beste keuze te laten maken.”

Vijfduizend producten

Dinsdag liet de fabrikant al weten Nutri-Score op de producten te gaan tonen in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Cereal Partners Worldwide, de internationale samenwerking in ontbijtgranen tussen Nestlé en General Mills, zal de Nutri-Score ook gaan toepassen op hun producten in dezelfde landen. In totaal zullen meer dan 5000 producten in die vijf landen het Nutri-Score label dragen.

“We hebben de keuze bewust in een heel aantal andere landen gemaakt”, vervolgt Schnitger-Zwinkels. “Wettelijk mag het in Nederland pas vanaf 2020-2021. We zijn heel blij dat we nu de kans krijgen Nutri-Score ook in Nederland toe te passen op onze producten.”

Vrijwillig

De Nutri-Score zal in Nederland verschijnen op een hele reeks Nestlé-producten. Zo zal de Nutri-Score zichtbaar zijn op de plantaardige producten van Garden Gourmet, de chocolademelk van Nesquik, de pizza’s van Buitoni, Nescafé-koffie, Maggi-producten en KitKat-chocolade. De eerste verpakkingen met de Nutri-Score verschijnen in de eerste helft van 2020. Gedurende een periode van twee jaar zal Nestlé de Nutri-Score labels gaan implementeren in haar portfolio.

De Nutri-Score is een vrijwillig systeem op de voorkant van een verpakking dat voedingsproducten en dranken classificeert volgens het voedingsprofiel. Het is een op kleur gecodeerd systeem met een schaal van A (gezondere keuzes) tot E (minder gezondere keuzes).

Marco Settembri, ceo Nestlé Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika reageert in een officiële verklaring: “Onze ambitie is om een van de gezondste opties te zijn in elke productcategorie die we aanbieden. De Nutri-Score zal ons motiveren en helpen bijdragen aan de vooruitgang die we willen behalen. Ik ben er trots op dat Nestlé het eerste bedrijf is dat de Nutri-Score op deze schaal in Europa gaat uitrollen. We willen nu snel doorpakken, omdat we zeker weten dat dit de juiste weg is.”

Steun in juni

Het implementatieplan volgt na de aankondiging van Nestlé in juni waarbij steun werd uitgesproken voor de Nutri-Score in Europa, ter ondersteuning van Europese en lokale volksgezondheidsprogramma’s. “Met de Nutri-Score willen we mensen in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen voor een gezonder dieet”, zei Settembri toen. “We zijn hard bezig om de transformatie van onze producten te versnellen en lanceren meer producten die een betere ecologische voetafdruk hebben en bijdragen aan een gebalanceerd dieet. Dit betekent de komst van meer plantaardige opties voor eten en drinken.”

Bron: Levensmiddelenkrant