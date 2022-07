Nestlé: “Genieten als primaire motivatie is in koffie nog belangrijker geworden”

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Koffie & thee, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: Nestlé

AMSTELVEEN - Een goede start van de dag, daar hoort natuurlijk koffie bij. En de kwaliteit daarvan wordt alsmaar beter. Daar werken ze bij Nestlé hard aan en dat wordt beloond met een Gouden Partner-award. “Voor ons is dit een erkenning van al het harde werk dat is gedaan en een bevestiging dat we de juiste zaken aan het doen zijn”, reageert Philip Pennings, head of commercial development team Coffee bij Nestlé.

Wat betekent deze prijs voor jullie?

“Dagelijks zijn we bezig als koffieteam om de consumenten te verrassen met betere kwaliteit koffie en waarde te creëren voor onze klanten. Met het NESCAFÉ® Dolce Gusto® en Nespresso koffiezetsysteem is Nestlé leidend en de uitvinder van grotendeels alle innovaties in de laatste decennia binnen de koffiecategorie, dat maakt ons trots.

Daarnaast is ook de gemiddelde prijs per kopje koffie flink gestegen, wat zich weer heeft vertaald in een enorme waardetoename van de totale koffiecategorie. Dit is een erkenning van al het harde werk dat is gedaan en een bevestiging dat we de juiste zaken aan het doen zijn.”

Hoe gaan jullie om met de geopolitieke gebeurtenissen?

“We merken de invloed van hyperinflatie met minder besteedbaar inkomen voor onze consumenten en keuzes die daarbij worden gemaakt tussen voedsel en andere uitgaven, zoals hobby’s, vakanties en andere diensten. Tegelijk zien we ook de thuisconsumptie van koffie enorm dalen nu consumenten weer veel meer buitenshuis consumeren. De langetermijntrend binnen koffie zien we echter niet veranderen, en we verwachten dat dit in de toekomst verder zal gaan aantrekken.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“We hebben binnen koffie een marktaandeel van 17 procent en dankzij de kracht van onze merken en de uitstekende samenwerking met onze klanten hebben we vorig jaar 100 procent van de categoriegroei kunnen bewerkstelligen. De basis hiervoor is bijvoorbeeld onze categoriestrategie ‘Koffie Verdient Beter’. Deze is gedreven vanuit de consument die op zoek is naar een perfecte kop koffie voor thuis. We hebben een enorme stijging in de vraag naar kwaliteitskoffie voor thuis ervaren. Genieten als primaire motivatie is nog belangrijker geworden versus energie. Wij spelen hier optimaal op in met ons sterke portfolio aan merken. Bijvoorbeeld met een verdere uitbreiding – na de succesvolle lancering van Starbucks® by Nespresso – van ons portfolio in Nespresso Capsules met NESCAFÉ® Farmers Origins in 2020. En natuurlijk de verdere acceleratie van NESCAFÉ® Dolce Gusto®, door blijvende investeringen in de groei van het machinepark en innovatie in aanbod. Tot slot hebben we optimaal ingespeeld op groeiende consumententrends door de lancering van Vegan Lattes & IJskoffies, zowel in oploskoffie als in NESCAFÉ® Dolce Gusto®-capsules.”

“Een bedrijf met een geheel eigen cultuur, waar het geloof in de eigen merken en haar eigen kracht soms wat hoekig overkomt in de relatie met de handelspartners. Voorlopig brengt dit echter op verschillende fronten wel succes waar de hele keten van profiteert.”

Hans van Duin

sourcing- en category manager bij Albert Heijn