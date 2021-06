Nestlé Nederland krijgt nieuwe ceo

AMSTELVEEN – Nestlé Nederland krijgt per 1 juli een nieuwe ceo. De Australische Nikki Adamo volgt Fabrice Favero op. Laatstgenoemde heeft besloten zijn carrière buiten het voedingsmiddelenbedrijf voort te zetten.

Adamo trad in 2004 in dienst bij Nestlé als marketing manager dairy in Australië. Daarna kreeg ze er verschillende functies. Zo was ze werkzaam als European category marketing manager dairy in Frankrijk, global market advisor voor de strategische business unit dairy in Zwitserland en daarna als head of marketing Nestlé professional in het Verenigd Koninkrijk. De organisatie meldt dat door haar visie, marketingvaardigheden en bestuurservaring, de activiteiten van het bedrijf groeien op het gebied van plantaardige producten. Ook zorgt ze ervoor dat consumenten steeds meer verleid worden tot het maken van plat-based voedingskeuzes, aldus Nestlé.

Favero

Favero werkte 27 jaar voor de producent, en realiseerde volgens hen een sterk winstgevende groei en efficiëntie in de Nederlandse markt. “Ook omarmde hij een actieve test-en-learn mentaliteit met verschillende concrete initiatieven om voorop te blijven lopen in consumententrends. Hij combineerde deze drang naar innovatie met een zeer actiegerichte aanpak en laat de markt veerkrachtig achter”, aldus de multinational.

