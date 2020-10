Nieuw: hygiënisch koelingsdeur openen

AKERSLOOT - Bij een bezoek aan de supermarkt worden sinds de coronapandemie winkelwagens ontsmet, hebben we vaak vaste looproutes en moeten we het liefst contactloos betalen. “Het is dan eigenlijk heel vreemd dat we wel allemaal de deur van het koelschap met de hand openen”, zegt Bas Koster, bedenker van de Sesam voetbeugel.

De voetbeugel moet het hygiënischer maken om de deuren van de koelingen in de supermarkt te openen. Het product wordt in Nederland gefabriceerd en kan daarom ook snel en gemakkelijk in de kleuren van de desbetreffende formule gemaakt worden. Volgens Koster worden de koeldeuren in één supermarkt wekelijks minimaal 80 duizend keer aangeraakt door klanten. Onnodig, vindt hij: “De glazen deur van het koelschap geeft weinig weerstand en is daarom ook zonder moeite met de voet te openen.”



Veiligheidsgevoel

Volgens Koster is de investering voor de supermarktondernemer goed te behappen. “Voor iets meer dan acht euro per Sesam is de veiligheid weer een stuk verbeterd. Op deze manier kunnen ondernemers laten zien dat zij de gezondheid van de consument en van de eigen werknemers belangrijk vinden. Bij het product zit een transparante sticker die aangeeft dat er een mogelijkheid is om de deur met de voet te openen. “Uiteindelijk blijft de keus altijd aan de consument”, aldus Koster.