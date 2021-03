Nieuwe cornetto geïnspireerd op Age of Ashes

ROTTERDAM – Ola stelt voor deze zomer een nieuwe Cornetto samen: de Cornetto Dragon. Het ijsje is ontwikkeld met als inspiratiebron trends op het gebied van entertainment, mode en games.

Het ijsje zit in een zwart hoorntje van cacaowafel met daarin mango-passievrucht- en aardbeienijs. Daarbovenop zit aardbeiensaus met zwarte cacao cookies, die lijken op knapperige kooltjes. Op de zwarte verpakking is een vlammende draak afgebeeld.

Drakentrend

“Draken tattoos, games als Age of Ashes en rumoer over de release van de Game of Thrones-opvolger: House of the Dragon, zijn voor ons bepalend geweest bij de ontwikkeling van deze spannende, limited edition introductie”, vertelt Robin Misdorp, brand builder Ice Cream bij Unilever.

De Cornetto Dragon is verkrijgbaar in miniformaat bij de supermarkt. Bij Ola verkooplocaties is het ijsje ook in een grotere variant te koop.

Bron: Levensmiddelenkrant