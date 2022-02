Verwarring rondom Nutri-Score in supermarkten

DEN HAAG – Er is nog steeds weinig duidelijkheid rondom het voedsellogo, toch zijn verschillende formules al van start gegaan met de invoering onder het mom van pilots. “Alleen met landelijke invoering Nutri-Score krijgt consument goed inzicht in gezond eten”, zegt Dirk Mulder van ING.

Mulder reageert op het artikel in NRC de Nutri-Score. De Nutri-Score is nog niet aangepast voor Nederland en niet wettelijk goedgekeurd. Er werd afgesproken dat alle fabrikanten en formules zouden wachten met de invoering totdat de overheid goedkeuring zou geven en een nationale voorlichtingscampagne opzette. Intussen zijn de grote retailers al begonnen met de invoering, in de vorm van pilots. Deze pilots zijn echter niet gebonden aan regels, hierdoor is het voor Albert Heijn mogelijk om de uitrol groots aan te pakken en de score aan 6.000 eigen-merkproducten te koppelen. AH is inmiddels op de vingers getikt door VWS. Volgens NRC wacht enkel Lidl op de officieuze aftrap van de overheid.

Onduidelijkheid

Hoewel toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid in 2019 het logo als ‘best beschikbare logo’ presenteerde, is het nog niet gelukt om de Nutri-Score af te stellen op Nederlandse voedingsrichtlijnen zoals de Schijf van Vijf. Dit komt mede door de coronacrisis. Het FNLI pleitte begin dit jaar voor een definitieve introductiedatum. Volgens Mulder ligt de verantwoordelijkheid ook bij de Nederlandse voedingssector: “In de discussie rond gezonde voeding zou de voedingssector haar rol meer moeten pakken. Er is nog een wereld te winnen in preventie, voorlichting en transparante communicatie. Een uniforme objectieve aanpak zoals de Nutri-Score helpt daarbij. De supermarktketens hebben de eerste stappen gezet, maar alleen met een landelijke invoering kan dit logo succesvol bijdragen aan gezonde voedselkeuzes.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops / NRC