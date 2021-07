Nutricia: ‘Wij willen ook de komende 125 jaar het verschil maken’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Baby- en kindervoeding, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: Nutricia

ZOETERMEER - Nutricia is de winnaar van de Gouden Partner in de categorie Baby- en kindervoeding. Het bedrijf krijgt de prijs op basis van goede scores op de omzetprestatie van haar producten. Muriel Alkemade (head of category & channel development) en Niels Bultman (sales director) zijn dan ook supertrots.





Wat is jullie eerste reactie op de overwinning?

Alkemade: “Het is een mooi compliment om te mogen krijgen en we willen onze handelspartners bedanken voor de waardering voor en erkenning van onze inspanningen. We zijn er trots op zo te worden beoordeeld. Nutricia bestaat dit jaar 125 jaar en we hopen nog minstens zoveel jaren het verschil te kunnen blijven maken. Wat je eet in de eerste duizend dagen maakt een verschil voor de rest van je leven. En met alles wat wij doen, proberen wij daaraan bij te dragen.”

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar?

Alkemade: “We hebben dit jaar de B Corp™-certificering behaald. Het is een maatschappelijke erkenning voor ons harde werken. Dit betekent dat we het ondernemen gebruiken om een inclusieve en duurzame economie te realiseren. We zijn trots dat we het eerste grote bedrijf in de BeNeLux zijn met deze certificering. En we zijn trots op de introductie van Olvarit Plantaardig. Steeds meer mensen kiezen voor een flexitarisch voedingspatroon voor hun kindje. Dus minder vlees en ze kiezen daarnaast ook voor plantaardige producten. Een hoopvolle ontwikkeling richting een duurzamere wereld, waar wij graag aan bijdragen.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie producten aan?

Bultman: “De consument verwacht een duidelijk verhaal om de impact op de aarde te verkleinen. Wij zijn zuiniger op alles om ons heen, maar ook op onszelf. Het belang van goede voeding mag daarin niet worden onderschat. De consument verlangt onverminderd naar hoogwaardige producten, die elke keer weer die stap vooruit durven te zetten. Met onze aanzienlijke kwaliteitseisen zetten we een zeer hoge standaard neer. Het is de basis voor het vertrouwen in onze producten.”

Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

Alkemade: “We blijven dag in, dag uit werken aan de topkwaliteit waar de consument recht op heeft. Al 125 jaar werkt Nutricia hard om continu in te spelen op veranderende behoeftes. Daarom ook nog meer focus op een gezonde planeet met gezonde mensen. De B Corp™-certificering is een mooie erkenning van wat wij hebben bereikt en ook een belofte richting de toekomst. Nutricia wil een blijvende impact maken op mens, milieu en maatschappij. Dat is onze intrinsieke motivatie, maar de consument en onze planeet vragen dat ook van ons. Samen met de retailers in ons land blijven we werken aan de gezondheid van de planeet en de gezondheid van zoveel mogelijk mensen ter wereld.”



Karin Nijman

Category manager DekaMarkt over Nutricia:

“We hebben een goede samenwerking met Nutricia en bekijken ieder jaar gezamenlijk de schappenplannen. De fabrikant geeft advies over het hele assortiment en niet alleen over de rol van hun eigen producten daarin. Daarnaast helpen ze met opbouwen van het schap.”



Bron: Levensmiddelenkrant