Omzet Kraft Heinz blijft groeien

CHICAGO – Ondanks de met 6 procent gestegen omzet, daalde het netto-inkomen van Kraft Heinz in het derde kwartaal met 33,7 procent tot 597 miljoen dollar, ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Kraft Heinz ceo Miguel Patricio toonde zich desondanks positief: “We creëren momentum en zijn optimistisch over onze korte termijn prestaties.”

De omzet van Kraft Heinz kwam in het derde kwartaal uit op 6,4 miljard dollar (ongeveer 5,5 miljoen euro). Een stijging van 6 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 toen er voor 6,1 miljard dollar werd omgezet. Er werd daarnaast 3,7 procent meer verdiend aan verkoop, doordat het Amerikaanse voedingsbedrijf aanzienlijk heeft gesneden in zijn promotiebudget.

Kraft Heinz komt daarmee tot en met september uit op een omzet van 19,2 miljard dollar, 4,4 procent meer dan een jaar geleden. Toch is het netto-inkomen van het bedrijf met een derde gedaald. Dit wordt veroorzaakt door hoge transactiekosten rondom de verkoop van de kaasafdeling in de Verenigde Staten aan de Groupe Lactalis. De boekwaarde bleek hoger dan de reële waarde en compensatie koste Kraft Heinz 300 miljoen dollar.

Patricio focust zich echter met name op de groei die Kraft Heinz laat zien. “De continuering van onze groei in het derde kwartaal laat de flexibiliteit van dit bedrijf zien en daarom hebben we ons vooruitzicht voor de rest van het jaar naar boven bijgesteld. Ondanks dat we verschillende scenario’s voor 2021 moeten plannen en managen, bevinden we ons een sterke positie.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops