Winnaar Gouden Partner: ‘De innovaties van Perfetti van Melle maken het verschil’

BREDA – Met een breed assortiment aan succesvolle merken en producten is Perfetti van Melle door inkopers verkozen tot Gouden Partner 2019. Op de criteria omzetprestatie en succes van introducties is de zoetwaterfabrikant in de prijzen gevallen.

“Het blijft fantastisch om mooie prijzen te winnen, omdat het aangeeft dat we op de goede weg zijn en dat onze klanten ons waarderen vanwege ons assortiment, omzet en introducties”, reageert Anke Ruijs, category manager bij Perfetti van Melle. “Het is een compliment aan onze merken en medewerkers.” Ruijs is van mening dat Perfetti van Melle zich onderscheidt door de vele innovaties. “We zijn er continu op gericht om onze manier van werken te refreshen, zodat we onze klanten blijven verrassen. Als marktleider willen we, gezamenlijk met onze klanten, categoriegroei realiseren binnen de suikerwerk categorie. Daarbij benoemen onze klanten vaak onze objectieve werkwijze.”

Groei

In de categorie suikerwerk ziet Ruijs veel ontwikkelingen waardoor kansen vrijkomen om het rendement te verbeteren. “Binnen mondverfrissers is een duidelijke groei waarneembaar van hoge value proposities, zoals de kauwgompotten en de multipacks en de XXL verpakkingen van Smint. In het segment drop zien we juist een forse groei in suikervrije drop, dat al jaren toeneemt.” Perfetti van Melle heeft zelf ook een uitgebreid assortiment met suikervrije of minder suiker producten, waarbij Klene suikervrij al een sterk begrip is in de markt. Naast drop heeft Perfetti ook binnen snoep Fruittella 30% minder suiker op de markt gebracht in 2017 waarbij we inspelen op de bewuste snoepconsument en tevens waarde toegevoegd aan het snoepschap. Naast innovatie is suikerwerk een sterke impulscategorie en daarom is het volgens Ruijs van belang om veel nadruk te leggen op de presentatie en confrontatie op de winkelvloer. “Tijdens het winkelproces is het belangrijk om consumenten te verleiden door middel van second placing op de winkelvloer of middels communicatie. Samping bij nieuwe introducties, activaties in het schap, 2nd placing van suikerwerk in combinatie met relevante categorieën zoals bijv. frisdank en mintje. Daarnaast zorgen televisiecommercials ervoor dat consumenten bekend worden met de nieuwe en huidige producten waardoor we ook veel exposure buiten de supermarkt aan de merken geven.

Inkopersreactie Bart Gelderblom category manager bij Plus

Bart Gelderblom van supermarktketen Plus geeft aan een prima samenwerking met Perfetti van Melle te hebben. “We werken echt in de breedste zin prettig met ze samen. Ze denken op landelijk niveau goed strategisch mee en ondersteunen daarnaast ook de individuele winkels. Ze hebben als doel om van het snoepvak echt een feestje te maken en dat lukt ze goed”, luidt zijn reactie op het feit dat de zoetwarenfabrikant de Gouden Partner heeft gewonnen.

Bron: Levensmiddelenkrant