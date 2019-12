Winnaar Gouden Partner: ‘Van Wijngaarden wil verwachtingen consument overtreffen’

ZAANDAM – Inkopers hebben Van Wijngaarden uitgeroepen tot Gouden Partner 2019. Een waardering waar de fabrikant van snacksauzen blij mee is. “Deze erkenning is een groot compliment voor het hele team van Van Wijngaarden”.

Van Wijngaarden heeft de Gouden Partner gewonnen binnen het criterium rendementsbijdrage. “Het is geweldig dat onze visie en strategie om het maximale rendement uit de categorie te halen door zowel inkopers als category managers is omarmd, dit heeft daadwerkelijk de resultaten opgeleverd die we samen beoogd hebben.” De fabrikant bezoekt frequent alle supermarktorganisaties en praat op de winkelvloer met klanten en medewerkers om op de hoogte te blijven van de concrete wensen en behoeften. Die opgedane kennis wordt gedeeld in gesprekken en op de uitkomsten wordt geanticipeerd met contactpersonen. “Wat opvalt tijdens de bezoeken is de executie van schap en/of actiedisplays gedurende de week, hierin zien wij nog veel mogelijkheden in juiste productpresentatie.”, vertelt Hans Bontekoe. “De consument laat een ander gedrag zien dan een aantal jaar geleden. Zo zien we dat het aantal consumenten dat een gezonder eetpatroon nastreeft toeneemt. Ook het aanbod van veganistische producten stijgt kwantitatief en kwalitatief snel. Daar anticiperen wij op met de introductie van Zaanse Veganaise, een volledige plantaardige mayonaise met de smaak van “de Zaanse”. Hiermee focussen we op de consumentengroep die bewuster is van de levensstijl en de belasting op het milieu.”

Transparantie

In de categorieën waarin Van Wijngaarden actief is, zien ze verschillende fabrikanten met een hoge actiedruk. “Het gevaar hiervan is dat de trouw van de klant aan een supermarktorganisatie onder druk komt te staan, omdat de klant dan vooral actiematig inkoopt. Bij Van Wijngaarden geloven wij in een multibuy actie aanbod met een lage kwantitatieve actiedruk”, vertelt Bontekoe. We hebben het afgelopen jaar een sterke omzetgroei doorgemaakt waardoor onze leverperformance niet altijd het gewenste percentage heeft behaald. We hebben hier altijd transparant en duidelijk over gecommuniceerd naar de supermarktorganisaties. Door te investeren in efficiënte en effectieve processen is onze leverperformance weer stabiel boven de norm gekomen. Van klanten ontvangen wij goede feedback over onze aanpak en proactieve communicatie. Wat in onze optiek te allen tijde belangrijk blijft, is een duurzame win-win samenwerking waarin het commitment op gezamenlijke afgesproken doelstellingen en het overtreffen van verwachtingen van de supermarktklant altijd de volle focus heeft.”

Inkopersreactie Carline Zandstra category manager bij Deen

Carline Zandstra is zeer te spreken over de samenwerking met Van Wijngaarden. "Zaanse is een traditioneel, herkenbaar en vertrouwd merk voor onze consumenten. Dat Van Wijngaarden niet stil zit, blijkt wel uit de introductie van de Metchup. De Zaanse mayonaise en ketchup met elkaar gecombineerd is een gouden zet. Ik ben benieuwd naar de volgende innovatie."

Bron: Levensmiddelenkrant