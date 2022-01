Paulig neemt Spaanse Liven over

NIEUWEGEIN – Paulig, familiebedrijf in voeding en dranken, neemt Spaans snackbedrijf Liven over. Met deze overname wordt er op ingezet om verdere groei te stimuleren van de Tex Mex- en snackingactiviteiten in Europa.

Het portfolio van Liven dat bestaat uit snacks en Tex Mex producten is een van de breedste van Europa. Het bedrijf zette in 2021 63 miljoen euro om. Familiebedrijf Paulig, bekend van Santa Maria, zegt met de overname de sterke expertise van Paulig of het gebied van Tex Mex en kruiden te kunnen combineren met de eersteklas productie- en innovatiecapaciteiten van Liven op het gebied van snacks. De gecombineerde portfolio kan de positie in de categorie Tex Mex en snacking in West-Europa versterken.

Duurzame koploper

“De overname van Liven is een belangrijke stap in de uitvoering van onze groeistrategie. Het is onze ambitie om een van de snelst groeiende en meest winstgevende voedings- en drankenbedrijven in Europa te worden en een duurzame koploper in de sector te zijn. Dankzij de overname kunnen we ons aanbod aanvullen met nieuwe soorten snacks. Wij heten Liven van harte welkom in de Pauligfamilie,” aldus Rolf Ladau, ceo van Paulig. Het hoofdkantoor van Liven is gevestigd in Sant Cigat, alle huidige medewerkers worden overgenomen door Paulig. Salvador Montagut, ceo van Liven kijkt ook uit naar de samenwerking: “Ik ben erg blij dat Liven deel gaat uitmaken van Paulig. We delen dezelfde waarden en duurzaamheidsambities, en samen kunnen we onze Research & Development-capaciteiten versterken om een Snacking Centre of Excellence voor Paulig te creëren en uit te breiden naar nieuwe regio's en categorieën.”

Bron: Levensmiddelenkrant