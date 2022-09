Paulig opent nieuwe tortillafabriek

ROESELARE – Finse fabrikant in de voedselindustrie Paulig heeft een nieuwe tortillafabriek geopend in België waarmee het bedrijf de positie van dochteronderneming Santa Maria wil versterken als marktleider in Tex Mex-producten.

De moderne, klimaatneutrale productieruimte is gebouwd naast het bestaande Paulig-complex in het Belgische Roeselare. Deze 11e Paulig fabriek beslaat een oppervlak van 10.000 vierkante meter en telt drie afzonderlijke productielijnen, waardoor er naast tarwetortilla’s ook een glutenvrije variant kan worden vervaardigd. Het bedrijf produceert Mexicaanse tortilla’s voor Santa Maria, Poco Loco en verschillende private labels.

Paulig ambieert zich te voegen bij de snelst groeiende dranken- en voedingsmiddelenbedrijven in Europa. “De opening van deze klimaatneutrale fabriek is een belangrijke stap in deze ambitie”, luidt een zin uit het persbericht.

Investering

De nieuwe fabriek is, met besteding van 45 miljoen euro, de grootste investering van Paulig buiten Finland. Ceo Rolf Ladau stelt dat deze stap de positie als marktleider in het Tex Mex-segment in Europa bestendigt, en tevens de toekomstige groei van het bedrijf bevordert. “Deze categorie kent een snelle groei in Europa en dankzij onze nieuwe tortillafabriek in Roeselare kunnen we de kansen die zich voordoen aangrijpen. We streven ernaar onze Tex Mex-productie in Europa te verdubbelen en de nieuwe fabriek speelt daarbij een cruciale rol. Ook biedt de fabriek innovatiemogelijkheden, waardoor we het segment nóg verder kunnen ontwikkelen”, aldus Ladau.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops