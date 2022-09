PepsiCo stopt productie in Rusland maanden na aankondiging

NEW YORK/MOSKOU – Persbureau Reuters meldt dat het Amerikaanse PepsiCo pas recent is gestopt met de productie van Pepsi, 7UP, Mirinda en Mountain Dew in Rusland. Dat is bijna een half jaar nadat het bedrijf had gezegd met de productie en verkoop te stoppen. Dit na aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne.

PepsiCo had sinds de aankondiging geen mededelingen meer gedaan over de activiteiten in Rusland. Medewerkers van Reuters troffen onlangs nog producten met recente Russische productiedata aan in supermarkten, winkels en sportscholen. In een verklaring gaf het Amerikaanse bedrijf aan te zijn gestopt met de productie van concentraat voor haar frisdranken. “Al het concentraat is inmiddels op in Rusland en de productie is gestopt. Dit is in lijn met de mededeling die we hebben gemaakt in maart 2022”, aldus een woordvoerder van PepsiCo. Het land was voor de frisdrankenfabrikant het derde afzetland na de Verenigde Staten en Mexico.

Voedsel en dranken vallen niet onder de sancties die bedoeld zijn om Rusland te straffen voor de inval in buurland Oekraïne. Westerse bedrijven in deze branche hebben zelf de keuze gemaakt hun activiteiten in Rusland te staken.

Bron: Levensmiddelenkrant