Perfetti van Melle: ‘We proberen elke dag opnieuw om het beste uit de categorie te halen’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Keelverzorgers & mondverfrissers Criteria: Omzetprestatie & Meedenken op niveau assortimentsgroep Winnaar: Perfetti van Melle

BREDA - Het waren bijzondere jaren voor de categorie mondverfrissers. Door de coronapandemie waren er simpelweg minder fysieke contacten tussen mensen onderling, en daardoor bleek de behoefte aan mondverfrissers ook verminderd. Het was dus werk aan de winkel voor Perfetti van Melle. Of zoals category manager Ellen Goddé zegt: “We zullen er alles aan blijven doen om samen met onze partners de totale categorie te doen groeien.” En bam! Twee Gouden Partners erbij.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

“We zijn erg blij met deze erkenning van onze handelspartners. Dit onderstreept ook ons streven om samen telkens op continue basis de totale categorie te doen groeien. Uiteraard zullen we hier vanuit onze kant op gebied van innovatie, inzichten en de juiste inzet van onze mensen en middelen ook alles aan blijven doen.”



Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar geweest met betrekking tot de gewonnen categorie?

“We komen uit een bijzondere periode en dan doel ik natuurlijk op de coronapandemie. Dit heeft zeker ook zijn impact gehad op frismakers. We hebben immers te maken gehad met lagere bezoekfrequenties, minder onderweg zijn en minder fysieke interacties van mensen. Samen met onze handelspartners hebben we er alles aan gedaan om de impact te beperken en het fundament van de categorie verder te versterken. Dit hebben we onder andere gedaan door de relevantie (richting consument) te blijven onderstrepen, bijvoorbeeld door de campagne ‘yes to fresh’. Maar we hebben ook stappen gezet op het gebied van innovatie – denk aan de introductie van Mentos Vitamins, Smint Defensive en onze recentste introductie Mentos Paper Bottle. En op winkelniveau zijn we structureel gaan werken aan de juiste invulling. Samen met onze handelspartners hebben we de touchpoints op de winkelvloer zowel aan het schap als aan de kassa aangescherpt, en wisten we omzet aan te jagen door second placement . Zo proberen we elke dag opnieuw om het beste uit de categorie te halen.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Insights als fundament, het ontwikkelen van de juiste innovaties, maar ook samenwerken op confrontatie en activatie. Door dit op een juiste manier in te vullen samen met onze partners werken we elke dag structureel aan het ontwikkelen van de categorie.”



“Perfetti weet met dé lekkerste meeneemproducten goed invulling te geven aan het snoepschap bij de kassa.”



Kevin Maijenburg

Manager vers AH Jos van den Berg

