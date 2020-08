Personeel AH ontevreden over winstuitkering

ROTTERDAM – Personeelsleden van Albert Heijn van verschillende afdelingen laten vakbond FNV weten niet blij te zijn met de winstuitkeringen van Ahold Delhaize aan zijn aandeelhouder. Het personeel wil meer waardering voor het werk dat zij verzetten tijdens de coronacrisis.

In mei maakte Ahold Delhaize bekend dat het concern zijn nettowinst in het eerste kwartaal met 48 procent had zien stijgen, zo meldt Business Insider. De nettowinst bedroeg 645 miljoen euro. Deze hoge winst was deels toe te schrijven aan hamsterende consumenten in coronatijden en deels aan de sterk gestegen verkopen van Bol.com. De webwinkel zag zijn consumentenverkopen met 40 procent toenemen en de verkopen via derden zelfs met 66 procent.

Reden voor het concern om het dividend met bijna 9 procent te verhogen en de aandeelhouders aanzienlijk te laten profiteren van de toegenomen winsten. Het Albert Heijn-personeel blijkt nu ook een bonus te krijgen; een cadeaubon van Bol.com. Een dochterbedrijf van Ahold Delhaize.

Winstuitkering

Michiel Al, namens vakbond FNV, toont zich ontstemd: “Het personeel maakt die winst mogelijk, ze lopen gezondheidsrisico’s in deze coronacrisis, maar de aandeelhouder profiteren. Ik kan niet begrijpen dat de Albert Heijn zo met zijn personeel omgaat.” In een brandbrief die op het Intranet van Albert Heijn circuleert, laat het personeel weten zich zorgen te maken over de wijze waarop zij behandeld worden. Zeker omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, zo laat FNV weten.

Marit van Egmond, Ceo van Albert Heijn, zegt in gesprek met supermarktketens te zijn over een bonus voor het personeel en dat de dividenduitkeringen al afgesproken waren. “Ze zien echter geen verplichtingen richting hun eigen mensen”, stelt Michiel Al. “Ik vind het een lauwe reactie.”

Bron: Business Insider / FNV