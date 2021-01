Plus betaalt extra bijdrage aan varkens- en rundvleesboeren

UTRECHT - Plus komt Nederlandse varkens- en rundvleesboeren tegemoet door een extra bijdrage te betalen. Hiermee versterkt de formule de samenwerking om samen te zorgen voor goed eten uit een gezonde keten.

Door verschillende oorzaken zijn de marktprijzen van zowel varkensvlees als rundvlees op een laag niveau gekomen. Plus komt de boeren daarom tegemoet met een extra bijdrage bovenop de geldende marktprijzen. Ook biedt de formule door de exclusieve samenwerking binnen deze ketens een afnamezekerheid. Volgens Plus is dit een belangrijke pijler binnen de bedrijfsvoering van de betrokken boeren en zorgt voor continuïteit en zekerheid.

Eric Leebeek, commercieel directeur bij Plus: ”De exclusieve samenwerking die we met deze boeren hebben, zorgt ervoor dat we onze klanten het beste varkens- en rundvlees kunnen bieden. We steunen onze boeren en zorgen er met deze bijdrage en afnamezekerheid voor dat zij kunnen blijven investeren in kwalitatief en duurzaam vlees. Samenwerken en samen investeren in een duurzame toekomst past bij Plus als coöperatie.”

Bron: Levensmiddelenkrant