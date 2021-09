Plus introduceert vers gesneden groente met keurmerk

UTRECHT – Plus komt dit jaar met vers gesneden groenten met het On the way to PlanetProof keurmerk. De eerste producten, gesneden boerenkool en gesneden ijsbergsla, liggen vanaf nu al in de winkels van de formule.

Het doel van de supermarktketen is om 95 procent van het assortiment gesneden groente begin 2023 te laten voldoen aan het onafhankelijke keurmerk On the way to Planetproof van Stichting Milieukeur (SMK). Het gaat daarbij om 150 producten.

Breed en gevarieerd

Sepha Smit, unit manager bij Plus: “Met het introduceren van vers gesneden groenten met het On the way to PlanetProof keurmerk bieden we een breed en gevarieerd aanbod producten met dit keurmerk. Steeds meer keurmerkhouders sluiten zich aan wat wij toejuichen. Het is een helder en overzichtelijk keurmerk waardoor de consument weet dat deze producten op duurzame wijze geproduceerd is. Stap voor stap maken we de wereld duurzamer.”

Verduurzamen

Plus koos voor dit specifieke keurmerk omdat het goed past bij de wijze waarop zij aan transparantie en duurzame ketens werkt. “Het certificeren van gesneden groenteproducten van Plus met het On the way to PlanetProof keurmerk is de laatste stap in een proces dat al tien jaar gaande is om het teeltproces te verduurzamen”, aldus de grootgrutter. “De boeren en tuinders die zijn aangesloten bij het keurmerk werken aan een schonere lucht, vruchtbare bodem en goede waterkwaliteit. Zij besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, gebruiken weinig tot geen bestrijdingsmiddelen, verwerken gescheiden afval en beperken het energieverbruik.” Bij Plus bevatten producten in het zuivelschap en in het kaasschap al het keurmerk.

Bron: Levensmiddelenkrant