Plus introduceert wijnwebshop

UTRECHT – Plus lanceert een online wijnwebshop waar wijnliefhebbers een divers assortiment aan kwalitatieve wijnen kunnen laten thuisbezorgen. Het online aanbod komt bovenop het assortiment in de winkels waardoor er een heel compleet aanbod is.

Met de wijnshop speelt de supermarkt in op de groeiende vraag naar kwalitatieve en betaalbare wijnen. Plus is al negen jaar uitgeroepen tot Beste Wijn Supermarkt van Nederland door marktonderzoeksbureau Nielsen.

Wijnwebshop

Klanten kunnen een enkele fles bestellen of er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf een doos verschillende wijnen samen te stellen. Zowel in de winkel als online, delen de wijnspecialisten van de supermarkt hun kennis om klanten te helpen bij het maken van een goede wijnkeuze. Elke Wolterink, category manager wijn: “De Plus wijnwebshop is een plek waar wijnen een verhaal hebben en waar de wijnen tot aan de voordeur van de wijnliefhebber worden bezorgd.” De wijnen zijn te vinden op wijnen.plus.nl.

Bron: Levensmiddelenkrant