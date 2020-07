Plus-tomaten krijgen kartonnen verpakking

UTRECHT – Plus vervangt de plastic verpakking van acht soorten tomaten ‘waar mogelijk’ met karton. De nieuwe verpakkingen zijn sinds het weekend van week 31 in de AGF-schappen van Plus te vinden. Op jaarbasis wordt zo 18.000kg aan plastic bespaard.

De formule laat weten alleen samen te werken met tomatentelers die duurzaam opereren. Zo maken deze telers gebruik van aardwarmte, biologische gewasbescherming en groene stroom. Het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Ook komt bijna het gehele tomatenassortiment het hele jaar door van Nederlandse bodem.

Groeiende vraag

Plus ziet een groeiende vraag naar duurzame producten bij de consument. Met de nieuwe verpakking introduceert Plus ook meteen een tomatenwijzer die consumenten helpt de juiste tomaten bij de passende gerechten te kiezen. “Tijdens het verpakkingsontwikkelproces hebben we niet alleen gekeken naar het milieu-aspect maar ook naar het gemak voor de klant en het gebruik van de verschillende soorten tomaten in de keuken”, zegt Joost Hoes, categorymanager AGF bij Plus.

“De tomaat is namelijk een van de populairste groenten in een recept. De praktijk wees echter uit dat teveel klanten niet goed wisten welke soort tomaat te bereiden in welk gerecht. Daarom vindt de consument voortaan op elke tomatenverpakking een handige tomatenwijzer. Zo kies je in een oogopslag de juist tomaat als beste toepassing in een maaltijd, waardoor de smaak optimaal is.”

Zwart plastic

Vorig jaar werden onder meer de verpakkingen van vleeswaren, maaltijdsalades, aardappelen, salades en sapflesjes verduurzaamd. Inmiddels zijn alle zwarte plastic verpakkingen uitgefaseerd. Plus gaat dit jaar verder met het verduurzamen van de verpakkingen.

