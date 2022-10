Producenten private labels hebben het moeilijk

NIEUWVEEN – In het boodschappenmandje van de consument is de huidige inflatie evident. Steeds meer A-merken worden ingeruild voor de goedkopere huismerken. Hoewel een kwart van onze boodschappen afkomstig is van een private label, hebben deze producenten hier nog maar nauwelijks profijt van, meldt RTL Nieuws.

Het supermarktomzet-aandeel van huismerken was in de eerste drie kwartalen van dit jaar hoger dan ooit, maar liefst 27,1 procent, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IRI. Het aandeel per product verschilt enorm. “Zo is bij dagverse melk bijna 73 procent afkomstig van een huismerk, maar bij bier is dat nog geen 6 procent”, zegt Rini Emonds, business consultant bij IRI tegen RTL Nieuws.

Door de enorme kostenstijgingen van energie, grondstoffen en verpakkingen waar de producenten mee te maken hebben, hebben de huismerken het zwaar.

Kostenstijging

“Alleen wanneer huismerkfabrikanten zich proberen te onderscheiden, bijvoorbeeld door via innovatie, andere, duurdere producten te bedenken, kunnen ze een hogere prijs vragen voor hun exclusievere product”, zegt Carin van Leeuwen, partner bij IPLC International Private Label Consult, tegen RTL Nieuws. "Makers van huismerken concurreren al zo scherp op de prijs, dat ze de kosten bijna niet meer kunnen drukken. Ze kopen grondstoffen en verpakkingen in, en laten hun machines draaien. Andere bedrijven kunnen altijd besparen op bijvoorbeeld reclame, maar als huismerkproducent heb je die niet”, zegt Emonds..

“De grondstofprijsstijging is voor private labels lastiger te overkomen dan voor een A-merk, omdat huismerkproducten verkocht worden voor een (veel) lagere prijs. Maar huismerken zijn belangrijk voor winkelketens om zich te onderscheiden”, zegt Van Leeuwen.



Bron: Levensmiddelenkrant